FC Argeș a bătut-o pe Dinamo cu 1-0 și a obținut ultimul bilet pentru play-off, lăsând FCSB în afara primelor șase locuri pentru prima oară în istoria noului format al Superligii, cu play-off și play-out.

Gigi Becali a răbufnit după ce echipa sa a ratat prezența în play-off și a anunțat măsuri radicale la echipă. Merge în continuare pe mâna antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii, dar este gata să aducă oameni noi în conducere.

Gigi Becali: ”L-am sunat pe Mirel Rădoi, dar nu mi-a răspuns”

Liber de contract după ce a plecat de la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a fost sunat de patronul FCSB-ului. Becali a vrut să-i propună postul de manager general.

„M-a dus gândul la Mirel Rădoi, să-l pun manager general. L-am sunat și nu mi-a răspuns. Nu vreau să se interpreteze că am vreo supărare pe Meme, dar aici e vorba de milioane de euro. Meme va rămâne cu mine până la moarte, dar trebuie să fac ceva. Nu vreau să se interpreteze, dar trebuie să iau niște măsuri. Hai să-ți spun de ce: noi suntem aici datorită indisciplinei, datorită autorității.

Și Meme trebuia să aibă o anumită autoritate, când s-a pierdut un meci, el trebuia să vadă cauzele. Noi când am pierdut meciul cu Metaloglobus, Meme trebuia să tragă un semnal de alarmă”, a spus Becali, la Prima Sport.

Pentru Mirel Rădoi (44 de ani), FCSB a fost prima echipă din cariera sa de antrenor. La vremea respectivă, fostul selecționer nu avea licență PRO și figura ca director sportiv la echipă.

Rădoi a antrenat-o pe Universiatea Craiova până în noiembrie, reușind o performanță impresionantă: calificarea în premieră în faza principală din UEFA Conference League.

Programul complet al etapei 30:

Vineri, 6 martie

Ora 19.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Farul Constanța

Sâmbătă, 7 martie

Ora 14.30 FC Metaloglobus București - UTA Arad

Ora 17.00 FC Botoșani - Petrolul Ploiești

Ora 20.00 FCSB - Universitatea Cluj

Duminică, 8 martie

Ora 14.30 Oțelul Galați - FC Hermannstadt

Ora 17.00 FC Argeș - Unirea Slobozia

Ora 20.00 FC Rapid - Universitatea Craiova

Luni, 9 martie