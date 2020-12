"Imi cer scuze in numele sportului romanesc!" Ionut Stroe, prima reactie dupa incidentul rasist din Champions League! Ce spune ministrul Tineretului si Sportului

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, si-a prezentat scuzele in numele intregii tari pentru scandalul care s-a iscat in UEFA Champions League.

Ionut Stroe a vorbit in aceasta dimineata despre incidentul de la meciul PSG-Istanbul BB, in care Sebastian Coltescu este acuzat de rasism.

"Condamnam cu fermitate orice fel de exprimare sau declaratie care poate fi considerata rasista sau discriminatorie. Imi cer scuze in numele sportului romanesc pentru acest incident nefericit. Acest lucru nu ne reprezinta. Ancheta UEFA ne va spune ce s-a intamplat cu adevarat, iar apoi se vor lua masuri. Nu cred ca ajungem la un scandal diplomatic, toti condamnam acest fel de incident. Aceasta exprimare nefericita va fi sanctionata. Mi-as dori ca exprimarea sa fi fost inofensiva sau neutra, dar nu trebuie sa toleram asemenea comportamente. Vom avea discutii apropos de modul in care putem repara aceasta situatie. Este un caz particular, nu poate fi generalizat, nu reprezinta sportul romanesc", a declarat Ionut Stroe la Digi24.