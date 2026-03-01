Echipa este matematic în play-out și va încheia sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte.

Pe stadionul „Francisc Neuman”, roș-albaștrii au marcat prin Mihai Lixandru (11’, 33’), Cisotti (25’) și Daniel Bîrligea (62’). Pentru UTA au înscris Abdallah și Alomerovic.

Elias Charalambous: „Obiectivul este să jucăm în Conference League”

La final, antrenorul Elias Charalambous și-a cerut scuze fanilor și a anunțat noul obiectiv.

„Nu este ușor să câștigi meciuri și să nu fii fericit. Vreau să îmi cer scuze față de fani. Echipa nu este acolo unde ar trebui să fie. Am făcut multe greșeli și am ajuns în această poziție. Acum nu mai avem altceva de făcut decât să luptăm. Obiectivul este să jucăm în Conference League”, a declarat tehnicianul cipriot.

Charalambous a vorbit și despre accidentarea lui Darius Olaru: „Nu știm exact situația medicală. Sperăm să nu fie out o perioadă lungă. A fost o lovitură dură”.

FCSB pierde șansa de a lupta pentru titlu și pentru acces direct în Champions League sau Europa League.

Singura variantă rămâne câștigarea play-out-ului și apoi barajul pentru Conference League.

Primele două clasate din play-out vor disputa un meci decisiv, iar învingătoarea va întâlni una dintre echipele de pe locurile 3 sau 4 din play-off.

Câștigătoarea acelui duel va merge în turul doi preliminar al Conference League.

„Dacă ne uităm la ultimele șapte meciuri, am câștigat șase. Problema nu este acum, ci mai demult. Este prea târziu, dar vom lupta pentru a câștiga play-out-ul”, a concluzionat Charalambous.