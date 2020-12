"De 13, 14 ani impartim premii!" Ce a declarat Ronaldo dupa meci despre rivalul sau Messi! Cristiano a ajuns aseara la o borna istorica!

Juventus a invins-o cu 3-0 pe Barcelona in deplasare si a terminat pe primul loc al grupei G.

Torinezii au rezolvat partida prin golurile marcate de Weston McKennie (20') si dubla din penalty a lui Ronaldo (13', 52'). Pentru portughez, ultimul gol a insemnat si atingerea bornei de 650 de goluri marcate pentru echipele de club. Cristiano a marcat de asemenea 14 goluri in ultimele 13 deplasari pe Camp Nou.

A fost al 36-lea meci direct dintre Messi si Ronaldo, Leo avand in continuare mai multe victorii in fata rivalului sau, scorul meciurilor directe dintre cei doi fiind acum de 16-11.

La flash interviurile de la finalul partidei, Cristiano a dezvaluit ca el se intelege foarte bine cu Messi in afara terenului, in ciuda faptului ca mass-media vorbeste despre o continua rivalitate a celor doi.

"Nu l-am vazut pe Messi niciodata ca un rival. El a incercat mereu sa obtina ceea ce e mai bun pentru echipa lui, la fel am facut-o si eu. M-am purtat intotdeauna bine cu el. Sunt sigur ca va spune acelasi lucru daca il intrebati. Am avut o relatie cordiala cu el mereu.

Dupa cum am spus-o, de 12, 13, 14 ani impart premii cu el. Dar stim ca in fotbal oamenii cauta intotdeauna o rivalitate pentru a crea mai multa emotie.

Messi este acelasi oricand. Barcelona se afla intr-un moment dificil, dar tot sunt Barca. Sunt sigur ca vor iesi din aceasta perioada. Toate echipele au momente mai slabe, dar Barcelona este o echipa foarte buna", a declarat Cristiano Ronaldo dupa meci.

???????? Cristiano Ronaldo has scored 650 goals in his club career ????#UCL pic.twitter.com/gWNnRbKUUo