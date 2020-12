"Aloooo, domnilor, ati facut show in seara asta!" Ciprian Marica a RABUFNIT! Reactie furtunoasa dupa scandalul de rasism din Champions League

Ciprian Marica este de parere ca acestui incident neplacut i s-a dat o amploare exagerata.

Fostul mare atacant din nationala Romaniei recunoaste greseala lui Sebastian Coltescu, insa nu intelege cum de totul s-a putut transforma intr-un scandal atat de urias.

Din punctul de vedere al lui Ciprian Marica, 'cazul nefericit' care i s-a intamplat lui Coltescu nu defineste problema reala a rasismului in lume:

"Coltescu a gresit! Dar de la asta pana a i se da o dimensiune planetara unei erori de exprimare, e cale lunga. S-a facut un circ incredibil cu retragerea de pe teren, cu refuzul de a mai juca fotbal!

Sa fim seriosi, rasismul exista, e de condamnat in orice situatie, dar nu despre rasism e vorba in cazul nefericitului Coltescu, S-a grabit, a gresit, dar e prea mult!

Stiu ce spun, fiindca, spre exemplu, in cariera mea n-am vazut nici o reactie cand noi, romanii, eram facuti tigani pe afisele meciurilor oficiale la Paris. Si in atatea si atatea situatii, in meciuri din Champions League, in jocuri cu vizibilitate mare.

Aloooo, domnilor fotbalisti si oficiali, ati facut show in seara asta! Din pacate pornit de la o greseala de exprimare a lui Coltescu, asa cum am mai spus, intr-un dialog in romana cu colegul lui, nu i s-a adresat unui jucator sau antrenor. Cu acest gen de spectacol chiar se duce in derizoriu lupta contra rasismului, se aduce un deserviciu celor care chiar fac eforturi serioase pe acest plan.

Avem noi, romanii, multe probleme, dar asta cu rasismul nu!", a scris Marica pe pagina sa de Facebook.