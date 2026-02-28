Suporterii lui Sporting Lisabona au avut parte de o apariție surpriză la meciul cu Estoril Praia, câștigat cu 3-0 în etapa a 24-a din Primeira Liga.

Actrița Sydney Sweeney a urmărit partida dintr-o lojă VIP a stadionului „Jose Alvalade”, iar la final a coborât pe gazon.

Sydney Sweeney a făcut senzație pe terenul lui Sporting