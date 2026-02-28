FOTO ȘI VIDEO Superba Sydney Sweeney și-a etalat talentul într-o ligă puternică din Europa! A sărbătorit ca Bruno Fernandes

Superba Sydney Sweeney și-a etalat talentul într-o ligă puternică din Europa! A sărbătorit ca Bruno Fernandes
Moment special pe „Jose Alvalade”, la Sporting – Estoril 3-0.

Sydney SweeneySporting Lisabona
Suporterii lui Sporting Lisabona au avut parte de o apariție surpriză la meciul cu Estoril Praia, câștigat cu 3-0 în etapa a 24-a din Primeira Liga. 

Actrița Sydney Sweeney a urmărit partida dintr-o lojă VIP a stadionului „Jose Alvalade”, iar la final a coborât pe gazon.

Sydney Sweeney a făcut senzație pe terenul lui Sporting

Vedeta s-a distrat pe teren alături de Leo Woodall și Matthew Goode, prezenți și ei la Lisabona pentru filmările noului proiect, „The Custom of the Country”.

Îmbrăcată lejer, Sweeney a schimbat pase cu mascota „leilor”, Jubas. Mai mult, actrița a executat și o lovitură de la 11 metri și a reprodus celebrarea lui Bruno Fernandes, fostul căpitan al lui Sporting, ducând mâinile la urechi. VEZI VIDEO

Pe teren, echipa antrenată de Rui Borges s-a impus prin „dubla” lui Luis Suarez (6, 16) și golul lui Daniel Bragança (90+4) și ocupă locul secund, la patru puncte de liderul FC Porto.

