Oficialul lui Sepsi s-a dezlănțuit după eliminarea covăsnenilor din Conference League: "Am văzut reluarea!"

În tur fusese 2-2 la Sfântu Gheorghe, iar elevii lui Liviu Ciobotariu au fost eliminați de gruparea din Norvegia, la capătul unei duble în care au avut o prestație meritorie.

Attlia Hadnagy, oficialul celor de la Sepsi, a criticat dur maniera de arbitraj. Fostul atacant de la FC Brașov și Sepsi a făcut referire mai ales la golul anulat al lui Marius Ștefănescu, la 2-3, anulat pentru ofsaid.

Attila Hadnagy: "Arbitraj ostil!"

Hadnagy a etichetat dur arbitrajul de joi seara, din manșa secundă a play-off-ului Conference League: "Ostil!"

”Sincer, sunt dezamăgit! Am fost aproape de calificare, dar golul lor, al doilea, mi se pare din offside. Golul nostru, al lui Ştefănescu, anulat, nu mi se pare din offside. Am văzut reluarea, nici nu s-a tras linie, mi s-a părut un arbitraj ostil pentru noi, a avut un plus echipa gazdă. Am făcut un meci bun din minutul 30, până atunci ne-a cam fost frică.

Un dezavantaj a fost şi terenul, dar ne-am revenit, suntem o echipă importantă, devenim o echipă bună. Asta e, mergem înainte! Din păcate s-a greşit, dacă se lăsa golul trei al nostru, cred că ne calificam la penalty-uri!

Noi ne plângem de VAR-ul din ţară, dar ajungem în Europa şi şi aici sunt greşeli foarte mari. A decis rezultatul ce s-a întâmplat în seara asta. Cele 10-15 la sută s-au dat gazdelor, golul lor al doilea a fost din offside, la golul nostrual treilea nu a fost offside”, a declarat Hadnagy, potrivit Prima Sport.

Sepsi, eliminată din Conference League după un gol anulat al lui Marius Ștefănescu

Gazdele au marcat primele în meciul de la Bodø, însă arbitrul a anulat golul lui Amahl Pellegrino, după consultarea VAR. Tot gazdele au înscris însă, în minutul 23, prin Sørli, iar de această dată VAR-ul a dat gol valabil pentru Bodø/Glimt. După numai cinci minute a marcat şi Amahl Pellegrino, ducând scorul la 2-0 pentru norvegieni.

Sepsi a reacţionat însă foarte bine şi a redus mai întâi din diferenţă, prin Alimi, în minutul 42, pentru ca în debutul părţii secunde, minutul 46, covăsnenii să egaleze la şutul lui Roland Varga. Cum scorul a rămas egal după 90 de minute, s-a intrat în cele două reprize de prelungiri. Nicolae Păun a comis un henţ în careu, în minutul 99, şi Pellegrino a transformat un minut mai târziu, marcând golul calificării norvegienilor în grupele Conference League.

Sepsi a mai avut un gol al lui Marius Ştefănescu, anulat de VAR în minutul 101, acelaşi Ştefănescu fiind eliminat în minutul 120+1. România rămâne fără echipe în grupele cupelor europene după eliminarea Farului şi a lui Sepsi în această seară.

Bodo/Glimt - Sepsi 3-2

BODO/GLIMT: Haikin – Wembangomo (Sjøvold79), Moe, Bjørtuft, Bjørkan (Sørensen 111) – Saltnes (Brunstad Fet 79), Berg, Grønbæk – Sørli (Gulliksen 42), Moumbagna (Espejord 91), A. Pellegrino. ANTRENOR: Kjetil Knutsen

SEPSI: Niczuly - Ciobotariu, M. Bălaşa, Ninaj, A. Dumitrescu (I. Gheorghe 106) – N. Păun (Aganovic 106), J. Rodriguez (Kallaku 112) - R. Varga (Damaşcan 86), Alimi, M. Ştefănescu – Safranko (Rondon 96). ANTRENOR: Liviu Ciobotariu

Cartonaşe galbene: Gulliksen 61 / J. Rodriguez 28, D. Ciobotariu 58, A. Dumitrescu 60, Safranko 70, N. Păun 81, M. Ştefănescu 103

Cartonaş roşu: Marius Ştefănescu (Spesi OSK) min. 120+1

Arbitru: Robert Harvey – Robert Clarke, Wayne McDonnell – Paul McLaughlin (toţi din Iranda)

Arbitri VAR: Jarred Gavan Gillett (Austria) – David Coote (Anglia)