Internaționalul danez Sammy Solitaire Siddharta Skytte (27 de ani), transferat de Concordia Chiajna (Liga 2) în septembrie 2022, nu a convins la gruparea ilfoveană și a semnat acum cu HB Torshavn din Insulele Feroe.

Mijlocașul central a debutat în fotbalul profesionist la echipa din orașul natal, Silkeborg, fosta adversară a lui FCSB din Conference League, și a mai jucat la Bodo/Glimt, revelația din cupele europene, alături de care a câștigat titlul de campion al Norvegiei.

Sammy Skytte a bifat doar patru prezențe la Concordia Chiajna, trei în Liga 2 și una în Cupă

Sammy Solitaire Siddharta Skytte are prezențe pentru Danemarca la toate naționalele de juniori și de tineret, de la categoria Under 17 până la Under 21, plus o selecție la reprezentativa de seniori a danezilor, în 2018!

La Concordia Chiajna însă, în ciuda CV-ului excelent pentru o competiție ca Liga 2 din România, Skytte nu a bifat decât trei prezențe în campionat, una singură ca titular, plus încă un meci în Cupă (foto - Răzvan Păsărică / Sport Pictures).