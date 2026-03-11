FOTO La mulți ani, László Bölöni! Fotbalist câștigător al Cupei Campionilor Europeni, antrenor campion în Portugalia și Belgia

La mulți ani, László Bölöni! Fotbalist câștigător al Cupei Campionilor Europeni, antrenor campion în Portugalia și Belgia Nationala
”Loți” a scris istorie atât ca jucător, cât și ca tehnician.

Astăzi, 11 martie, László Bölöni (Ladislau Boloni) împlinește 73 de ani.

I-au urat ”La mulți ani” atât clubul la care a scris istorie, Steaua București, cât și pagina echipei naționale de fotbal a României.

Steaua, mesaj pentru Boloni

”ANIVERSARE

🎉 “La mulți ani”, Ladislau Bölöni!

⚽️ Ladislau Bölöni, unul dintre cei mai valoroși mijlocași români, își serbează azi ziua de naștere.

❤💙 Cu Steaua București, club pentru care a jucat între 1984 și 1987, Ladislau Bölöni a cucerit Cupa Campionilor Europeni (7 mai 1986) și Supercupa Europei (24 februarie 1987), dar și trei titluri de campion national (1985, 1986, 1987) și două Cupe ale României (1985 și 1987).

🇹🇩 A fost selecționat de 102 ori în echipa națională, fiind de 23 de ori căpitan al tricolorilor, iar în 1977 și 1983 a fost declarat cel mai bun fotbalist român al anului.

🎉 Azi, la împlinirea vârstei de 73 de ani, Clubul Steaua București îi transmite multă sănătate și bucurii alături de cei dragi.

“La Mulți Ani!””, a postat Steaua București.

Fotbalist și antrenor de top

Ca antrenor, Boloni a câștigat titlul de campion în Portugalia cu Sporting Lisabona (2002, plus Cupa și Supercupa) și în Belgia cu Standard Liege (2009, plus două Supercupe).

A activat sezoane bune și în fotbalul francez, în Ligue 1 și Ligue 2, la Nancy, Rennes, Monaco, Lens și Metz.

Între 2000 și 2001 a fost selecționerul României.

