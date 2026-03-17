LIVE TEXT Manchester City - Real Madrid, Chelsea - PSG, Arsenal - Bayer Leverkusen și Sporting Lisabona - Bodo/Glimt pentru sferturile Champions League!
Decizia luată de Pep Guardiola înainte de returul cu Real Madrid din Liga Campionilor
Pep Guardiola a luat decizia surprinzătoare de a le acorda jucătorilor săi o zi liberă luni, înaintea manşei retur a optimilor de finală din Liga Campionilor, dintre Manchester City şi Real Madrid.
După ce au fost învinşi cu 3-0 în prima manşă din Spania, „Citizens” au nevoie de o revenire uriaşă pentru a ajunge în sferturile de finală. Şi, în acest scop, antrenorul spaniol a făcut alegerea neobişnuită de a paria pe regenerarea moralului jucătorilor săi, acordându-le o zi liberă.
Această decizie contrazice regulamentele UEFA, care impun cluburilor să deschidă sesiunile de antrenament dinaintea meciurilor pentru mass-media.
Clubul englez trebuie acum să găsească alternative pentru a permite presei să urmărească cel puţin 15 minute din pregătirea echipei.
