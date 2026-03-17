Ce a titrat site-ul UEFA după blockbuster-ul Sporting Lisabona - Bodo/Glimt 5-0 din Liga Campionilor

Fotbalul din Liga Campionilor țese povești senzaționale, asta s-a văzut și marți seara, în Lisabona!

Sporting Lisabona s-a calificat, marţi seară, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, trecând în optimi de Bodo/Glimt, deşi pierduse prima manşă cu 0-3.

Au marcat Inacio ’34, Goncalves ’61, Suarez ’78 (penalti), Araujo ’92 şi Nel ‘120+1.

"Gazdele au realizat o revenire uimitoare!", a titrat site-ul UEFA imediat după senzaționala confruntare din Portugalia.

"Sporting a câștigat toate cele cinci meciuri de acasă jucate pe Estádio José Alvalade în Liga Campionilor din acest sezon: 4-1 cu Kairat, 2-1 cu Marseille, 3-0 cu Club Brugge, 2-1 cu Paris și acum 5-0 cu Bodø/Glimt. A devenit o adevărată fortăreață pentru echipa din Lisabona", au continuat cei de la UEFA.com.