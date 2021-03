Portarul nici nu a vazut mingea! RACHETA cu care De Bruyne a deschis scorul la Budapesta l-a lasat MUT si pe Guardiola

Manchester City si Borussia Monchengladbach s-au intalnit in returul optimilor Champions League.

Dupa ce Manchester City s-a impus cu 2-0 in meciul tur, cele doua s-au intalnit la Budapesta pentru returul care stabileste echipa calificata in sferturile Champions League.

Meciul a fost mutat din cauza restrictiilor de Covid-19 din Marea Britanie si Germania, iar Budapesta a fost alegerea englezilor pentru disputarea meciului.

Captianul De Bruyne a inceput in forta meciul, deschizand scorul in minutul 13 cu un sut superb! Mahrez i-a pasat la marginea careului, iar mijlocasul a trimis o torpila, direct in plasa portii lui Sommer, care nu a putut evita golul.

El golazo que hizo Kevin De Bruynepic.twitter.com/b3ooKss4Fy — DRIBBLING Fútbol (@DribblingFutbol) March 16, 2021