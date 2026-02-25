După două sezoane cu prestații consistente în Europa League din postura de campioană a României, FCSB pare că are șanse minime să câștige un nou titlu. Mai mult, inclusiv participarea în play-off este pusă sub semnul întrebării cu două runde înainte de finalul sezonului regulat.

FCSB poate ajunge în grupele Conference League din play-out. Coeficientul o ajută

Chiar dacă nu va juca în play-off, FCSB tot va avea posibilitatea de a se califica în cupele europene. Condițiile sunt o clasare pe locurile 7-8, iar ulterior victorii în meciurile de baraj cu o altă formație din play-out și cu cea de pe locul 3 sau 4.

În cazul în care acest scenariu s-ar adeveri, FCSB ar putea avea un parcurs facil în drum spre faza principală din Conference League. Formația roș-albastră are un coeficient solid după ultimele sezoane, 25.500, ceea ce i-ar aduce statutul de cap de serie atât în turul 2 și turul 3 preliminar, cât și în play-off.

Ultima simulare realizată de statisticienii de la Football Meets Data, care ia în calcul toate ierarhiile din Europa, arată, spre exemplu, că FCSB ar fi una dintre echipele cu cel mai mare coeficient din turul 2 preliminar Conference League.

În această fază - prima în care ar intra dacă se califică în Conference League - FCSB ar putea da peste adversari modești. Hartberg (Austria), Dinamo Minsk (Belarus) sau FK Panvezys (Belarus) sunt formațiile din urna outsiderelor cu cel mai bun coeficient, însă tot aici se află și posibili oponenți cum ar fi La Fiorita (San Marino), Zimbru Chișinău (Republica Moldova) sau Coleraine (Irlanda de Nord)

În turul 3, FCSB ar fi tot cap de serie datorită coeficientului, iar lista cu posibilii adversari arată deja mai periculos. Printre ei, Spartak Trnava (Slovacia), Hajduk Split (Croația), FK Jablonec (Cehia) sau Brondby (Danemarca). Totuși, există și nume precum HB Torshavn (Insulele Feroe), FC Vaduz (Liechtenstein) sau Hamrun Spartans (Malta).

Misiunea se poate complica în play-off

Conform estimărilor bazate pe clasamentele actuale din Europa, FCSB nu ar avea emoții în privința statului de cap de serie nici în faza play-off-ului din Conference League, însă formațiile din urna outsiderelor sunt tot mai puternice: Espanyol (Spania), Dinamo Kiev (Ucraina), Rijeka (Croația), Strasbourg (Franța), Gil Vicente (Portugalia) sau Mechelen (Belgia). Totuși, pe această listă se numără și formații mai abordabile, precum RFS (Letonia), Zalgiris Vilnius (Lituania) sau FC Noah (Armenia).

Calculele hârtiei arată astfel că FCSB ar putea avea șanse bune de a obține o calificare în grupele Conference League chiar și după un sezon modest, care s-ar încheia cu o participare în premieră în play-out.

Chiar și după un sezon ratat, FCSB poate ajunge la venituri de milioane de euro

O calificare în grupele Conference League ar putea aduce o sumă deloc de neglijat în conturile celor de la FCSB. Spre exemplu, Universitatea Craiova, care a încheiat actuala stagiune pe locul 25, s-a ales cu un bonus de 6 milioane de la UEFA, sumă la care se adaugă și banii obținuți din bilete.

Bonusul total poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv de rezultatele din faza principală Conference League. Aici, o victorie se premiază cu 400.000 de euro, în timp ce o remiză valorează 133.000 de euro.

VIDEO Peluza Nord FCSB: "Chiar dacă mergem în play-out, vom fi alături de voi"