Abia revenit după o accidentare, fotbalistul campioanei en-titre, s-a așezat pe gazon și nu a mai putut continua partida, temându-se de o recidivă.

Mihai Stoica: ”Tănase nu are nimic nou, mai mult s-a speriat!”

Anterior, Tănase se tratase la Belgrad, la celebrea Marijana Kovacevic, iar cei de la FCSB s-au temut că tratamentul nu a funcționat în acest caz.

Totuși, în urma investigațiilor efectuate de fotbalist, s-a constatat că Florin Tănase nu este accidentat grav, iar, la meciul cu Metaloglobus, a fost mai mult o sperietură pentru decarul roș-albaștrilor, în condiția în care abia revenise după o ruptură.

Mihai Stoica, oficialul lui FCSB, spune că Florin Tănase este apt pentru meciul cu UTA Arad, însă rămâne de văzut cât timp se va afla fotbalistul pe teren.

”Tănase nu are nimic nou, mai mult s-a speriat. Nu are leziune. Simte muşchiul contractat şi e o legătură între muşchi şi (n.r. arată spre cap). Da, în principiu, va fi apt pentru meciul cu UTA. Nu ştiu câte minute o să joace, dar apt va fi”, spus Mihai Stoica la Prima Sport.