Doliu in fotbalul mondial! Un fost coechipier al lui De Bruyne a murit la doar 33 de ani! Iubita fotbalistului decedase in urma cu numai o saptamana!

Este vorba despre Anele Ngcongca, care fusese imprumutat de la Mamelodi Sundowns la AmaZulu, fiind in Durban pentru a fi prezentat oficial.

Fotbalistul, care a jucat alaturi de Kevin de Bruyne la Genk, a fost victima unui accident de masina, pierzandu-si viata in urma ranilor grave suferite. Potrivit informatiilor oferite de politistii sud-africani, soferul masinii a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a rasturnat pe autostrada N2 de langa Mtunzini.

R.I.P Anele Ngcongca , one best to come out of Cape Town.I

In case you doubt his quality, here's a pic of him and Kevin De Bruyne while playing for Racing Genk in Belgium

R.I.P Gondo pic.twitter.com/Kox02mf0Wv