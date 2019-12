AROGANTA MAXIMA din partea lui De Bruyne: "Daca ar castiga mereu cea mai buna echipa, ar fi plictisitor, nu?"

Kevin De Bruyne e de parere ca Manchester City e in continuare cea mai buna echipa, in ciuda faptului ca Liverpool are 14 puncte avans in Premier League.

Belgianul, unul dintre cei mai in forma jucatori de la City in acest sezon, a vorbit despre situatia clubului si despre planurile de viitor.

Intr-un interviu acordat publicatiei FourFourTwo, De Bruyne a spus ca City nu mai are sanse la castigarea titlului, dar ca asta nu o face o echipa mai slaba.

"Cred ca mentalitatea noastra a fost aceeasi de la bun inceput. Bineinteles ca stim ca nu este cel mai bun sezon al nostru, dar se intampla. In Premier League, detaliile mici fac diferenta si cred ca de fiecare data cand am pierdut un meci, am revenit in partida urmatoare cu o reactie buna, iar asta arata o mentalitate corecta", a spus atacantul belgian.

Liverpool a pierdut doar 2 puncte in acest sezon si este la 14 puncte distanta de Man. City.

"Stim ca am pierdut prea multe puncte pana acum, dar asta este. Daca ar castiga mereu cea mai buna echipa, ar fi plictisitor, nu? Suntem inca cea mai buna echipa? Cred ca suntem una dintre ele, da. Chiar daca nu suntem lideri, nu as subestima calitatile pe care le avem", a completat acesta.

De Bruyne a declarat ca City se concentreaza in viitor pe castigarea Champions League, campionatul ramanand in plan secund.

"Diferenta de puncte dintre noi si Liverpool e mare, insa suntem profesionisti si trebuie sa jucam in fiecare saptamana, chiar daca nu castigam. Trebuie sa ne gasim ritmul, mai jucam in doua competitii interne + Champions League in acest sezon, acolo trebuie sa ne concentram", a incheiat De Bruyne.