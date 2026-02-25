În timpul returului din play-off-ul Ligii Campionilor disputat miercuri, suporterii de la Peluza Auteuil l-au ovaționat pe fundașul dreapta marocan. În jurul minutului 20, o parte dintre ultrași i-au strigat numele, în timp ce în sectorul ocupat de Collectif Ultras Paris a fost afișată o pânză cu mesajul: „Achraf, susținere deplină”.

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani fusese aplaudat de întreg stadionul și înaintea fluierului de start, când crainicul a anunțat echipele, potrivit LeParisien.

Luis Enrique l-a trimis pe teren încă din primul minut

Antrenorul spaniol a ales să se bazeze pe vicecăpitanul parizienilor ca titular în partida de miercuri, la doar o zi după ce s-a aflat decizia instanței. Întrebat despre această situație la conferința de presă premergătoare meciului, tehnicianul a fost rezervat. „Este în mâinile justiției”, a spus marți Luis Enrique.

Clubul francez s-a poziționat de partea jucătorului său încă din februarie 2023, la debutul acestui scandal, bazându-se pe prezumția de nevinovăție. Plângerea inițială a fost făcută de o tânără care avea 24 de ani la momentul respectiv. După o anchetă preliminară, Hakimi a fost pus sub acuzare în martie 2023, iar dosarul a fost direcționat acum spre judecare instanței din regiunea Hauts-de-Seine, data procesului nefiind stabilită până în acest moment.