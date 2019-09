Kevin De Bruyne este o masina de fotbal! Meci fantastic facut de belgian impotriva Scotiei. Ce cifre are in acest start de sezon

Belgia a reusit sa castige luni seara in deplasarea din Scotia cu 4-0 si scorul i se datoreaza in mare capitanului, Kevin De Bruyne.

Jucatorul lui Manchester City are foame de rezultate dupa ce sezonul trecut a fost mai mult accidentat. In acest sezon, belgianul este de-a dreptul magnific reusind sa surprinda pe toata lumea. In meciul de aseara a avut nevoie de doar 32 de minute pentru a le oferi colegilor pe tava 3 pase de gol. De asemenea s-a trecut si pe lista marcatorilor cu golul de 4-0 din minutul 82 si a fost desemnat omul meciului.

De Bruyne are in acest sezon 6 meciuri pentru Manchester City si Belgia, iar pana acum a dat 8 pase decisive de gol si un gol, ceea ce inseamna ca a fost implicat intr-o actiune de gol la fiecare 49 de minute jucate.

"Cred ca se afla in cel mai bun moment al carierei sale. Aceasta campanie a inceput-o cu prospetime si o dorinta de a juca cat mai bine. Nu exista niciun alt jucator de mijloc care sa poata crea spatiu, un jucator care poate executa pasele pe care el le face. E o bucurie sa-l vezi in echipa.", a spus antrenorul Belgiei, Roberto Martinez.

De Bruyne a fost intrebat daca mai exista alti jucatori care se descurca la fel de bine ca el in acest sezon si acesta a spus:

"Din fericire nu trebuie sa judec eu asta. Trebuie doar sa joc bine. Sunt doar multumit. Am jucat deja multe meciuri si incep sa imi intru in ritmul meu. Este important pentru ca mai sunt multe meciuri de jucat. Cand se incheie cariera, poti vedea ce ai facut dupa aceea. Dar acum vreau doar sa castig competitii. Cu cat facem asta mai repede, cu atat mai bine.", a spus capitanul Belgiei la finalul meciului.

Belgia este lider in Grupa I cu 18 puncte dupa 6 meciuri jucate si cu un golaveraj de 19:1. Din Grupa I mai fac parte Rusia, Kazakhstan, Ciprru, Scotia si San Marino.

VIDEO cu primul gol marcat de Belgia dupa un contraatac superb.