Istvan Kovacs a luat o decizie importantă în repriza secundă a jocului, mai exact în minutul 58, când i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Mamadou Coulibaly.
GALERIE FOTO Istvan Kovacs, K.O în PSG – Monaco! Arbitrul român a plonjat ca în filmele de acțiune
Istvan Kovacs a fost protagonistul unei faze inedite în remiza dintre PSG și AS Monaco, scor 2-2, din returul play-off-ului pentru optimile Champions League.
Era 1-0 în favoarea lui AS Monaco în acel moment, dar după eliminarea lui Coulibaly, balanța a înclinat în favoarea lui PSG, care a marcat rapid de două ori prin Marquinhos (minutul 60) și Kvaratskhelia (minutul 66).
În primul minut suplimentar, Teze a restabilit egalitatea și a stabilit scorul final, astfel că PSG a reușit să obțină calificarea în optimi.
Momentul inedit la care a luat parte Istvan Kovacs a urmat imediat după. Arbitrul român urmărea o fază, dar nu a fost atent la Joao Neves, starul celor de la PSG, centralul s-a împiedicat și a plonjat ca în filme, în final prăbușindu-se pe gazon.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News