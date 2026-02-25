GALERIE FOTO Istvan Kovacs, K.O în PSG – Monaco! Arbitrul român a plonjat ca în filmele de acțiune

Istvan Kovacs, K.O în PSG – Monaco! Arbitrul român a plonjat ca în filmele de acțiune Liga Campionilor
Istvan Kovacs a fost protagonistul unei faze inedite în remiza dintre PSG și AS Monaco, scor 2-2, din returul play-off-ului pentru optimile Champions League.

Istvan KovacsChampions LeaguePSGAS Monaco
Istvan Kovacs a luat o decizie importantă în repriza secundă a jocului, mai exact în minutul 58, când i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Mamadou Coulibaly.

Istvan Kovacs, căzătură demnă de filmele de acțiune în PSG - Monaco

Era 1-0 în favoarea lui AS Monaco în acel moment, dar după eliminarea lui Coulibaly, balanța a înclinat în favoarea lui PSG, care a marcat rapid de două ori prin Marquinhos (minutul 60) și Kvaratskhelia (minutul 66).

În primul minut suplimentar, Teze a restabilit egalitatea și a stabilit scorul final, astfel că PSG a reușit să obțină calificarea în optimi.

Momentul inedit la care a luat parte Istvan Kovacs a urmat imediat după. Arbitrul român urmărea o fază, dar nu a fost atent la Joao Neves, starul celor de la PSG, centralul s-a împiedicat și a plonjat ca în filme, în final prăbușindu-se pe gazon.

