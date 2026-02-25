Istvan Kovacs a luat o decizie importantă în repriza secundă a jocului, mai exact în minutul 58, când i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Mamadou Coulibaly.

Kovacs a decis duelul PSG - Monaco din Champions League: eliminarea care i-a scos pe oaspeți din minți

Era 1-0 în favoarea lui AS Monaco în acel moment, dar după eliminarea lui Coulibaly, balanța a înclinat în favoarea lui PSG, care a marcat rapid de două ori prin Marquinhos (minutul 60) și Kvaratskhelia (minutul 66).

În primul minut suplimentar, Teze a restabilit egalitatea și a stabilit scorul final, astfel că PSG a reușit să obțină calificarea în optimi.

Momentul inedit la care a luat parte Istvan Kovacs a urmat imediat după. Arbitrul român urmărea o fază, dar nu a fost atent la Joao Neves, starul celor de la PSG, centralul s-a împiedicat și a plonjat ca în filme, în final prăbușindu-se pe gazon.