Fosta și actuala echipă a lui Kevin De Bruyne se întâlnesc astăzi, în UCL, faza grupelor.

Campioana Italiei a câștigat o singură dată în patru confruntări cu “cetățenii”, acasă, la Napoli, în 2011, cu scorul de 2-1.

City s-a impus de două ori.

Această partidă este destul de mult despre De Bruyne, care se întoarce fiarte repede pe Etihad, acolo unde a jucat 10 sezoane.



Manchester City - Napoli | Echipe probabile



Manchester City(4-2-3-1):

Donnarumma; Lewis, Dias, Gvardiol, Ake; Rodri, Gonzalez; Savinho, Foden, Doku; Haaland



Napoli(4-1-4-1):

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund



Kevin De Bruyne a marcat deja de două ori pentru noua sa echipă, Napoli.



City este pe locul 8 după 4 etape în Premier League, în timp ce Napoli este pe prima poziție, alături de Juventus, după 3 partide de Serie A.



Casele de pariuri o văd favorită pe echipa din Anglia, căruia îi acordă o cotă de 1.70.



Napoli are o cotă de 5.25.



Egalul este cotat cu 3.90

Manchester City - Napoli în Liga Campionilor. Ponturi pariuri



Cel mai pariat scor la această partidă este 1:0 pentru Manchester City, și are o cotă de 7.00



De Bruyne marchează împotriva fostei sale echipe, cotă 6.20.



Antonio Conte îl conduce cu scorul de 4-3 pe Pep Guardiola la meciuri directe.



Ultima vizită a lui Napoli pe Etihad s-a terminat cu o înfrângere pentru Italieni, scor 1-2, în 2017. Marcau atunci Sterling și Gabriel Jesus.



Felix Zwayer din Germania va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,66 cartonașe galbene, și 0,22 roșii.



Sugestia Sport.ro: ambele echipe marchează.

