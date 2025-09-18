Fosta și actuala echipă a lui Kevin De Bruyne se întâlnesc astăzi, în UCL, faza grupelor.
Campioana Italiei a câștigat o singură dată în patru confruntări cu “cetățenii”, acasă, la Napoli, în 2011, cu scorul de 2-1.
City s-a impus de două ori.
Această partidă este destul de mult despre De Bruyne, care se întoarce fiarte repede pe Etihad, acolo unde a jucat 10 sezoane.
Manchester City - Napoli | Echipe probabile
Manchester City(4-2-3-1):
Donnarumma; Lewis, Dias, Gvardiol, Ake; Rodri, Gonzalez; Savinho, Foden, Doku; Haaland
Napoli(4-1-4-1):
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund
Kevin De Bruyne a marcat deja de două ori pentru noua sa echipă, Napoli.
City este pe locul 8 după 4 etape în Premier League, în timp ce Napoli este pe prima poziție, alături de Juventus, după 3 partide de Serie A.
Casele de pariuri o văd favorită pe echipa din Anglia, căruia îi acordă o cotă de 1.70.
- Napoli are o cotă de 5.25.
- Egalul este cotat cu 3.90
Manchester City - Napoli în Liga Campionilor. Ponturi pariuri
Cel mai pariat scor la această partidă este 1:0 pentru Manchester City, și are o cotă de 7.00
De Bruyne marchează împotriva fostei sale echipe, cotă 6.20.
Antonio Conte îl conduce cu scorul de 4-3 pe Pep Guardiola la meciuri directe.
Ultima vizită a lui Napoli pe Etihad s-a terminat cu o înfrângere pentru Italieni, scor 1-2, în 2017. Marcau atunci Sterling și Gabriel Jesus.
Felix Zwayer din Germania va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,66 cartonașe galbene, și 0,22 roșii.
Sugestia Sport.ro: ambele echipe marchează.