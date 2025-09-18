Atacantul sud-coreean a reușit primul său hat-trick pentru Los Angeles FC, în victoria cu 4-1 pe terenul lui Real Salt Lake, și a ajuns la cinci goluri în doar șase partide din Major League Soccer.



De trei ori Son!



Son a deschis scorul încă din minutul 3, după o pasă în profunzime a lui Timothy Tillman, și a dublat avantajul la jumătatea primei reprize, cu un șut spectaculos din afara careului.



Gazdele au redus din diferență spre final, însă starul asiatic a mai lovit o dată, în minutul 82. Francezul Denis Bouanga a închis tabela în minutul 89 și a devenit cel mai bun marcator din istoria lui LAFC, cu 94 de goluri.



„Mă bucur pentru fiecare meci jucat aici. Chiar dacă marchez sau nu, mă simt bine la acest club. Sunt primit extraordinar de colegi și mă bucur de fiecare moment”, a spus Son după meci.



Cu această victorie, Los Angeles FC a urcat pe locul 4 în Conferința de Vest și rămâne în lupta pentru play-off, având două meciuri mai puțin disputate decât liderul San Diego FC.

