Curg veștile proaste pentru CFR Cluj din toate direcțiile, în acest sezon! Rezultatele sunt catastrofale, un antrenor a fost „decapitat“ deja, înlocuitorul său nu confirmă, de vânzarea lui Louis Munteanu s-a ales praful, iar acum clubul e amenințat cu pierderea stadionului din Gruia!

Acest ultim necaz e tot rezultatul managementului lui Neluțu Varga. Pentru că, după cum a scris Gazeta de Cluj, după ce a ajuns în fruntea clubului, Varga a luat o decizie de neînțeles! Concret, noul patron a sistat plățile către Compania Națională CFR SA – Sucursala regională Cluj.

Această entitate avea o înțelegere cu fostul patron, Arpad Paszkany, potrivit căreia clubul CFR era obligat să plătească, lunar, 20% din venitul brut realizat către CFR SA. Motivul? Terenul pe care a fost construit stadionul formației din Gruia a fost cesionat către club de Compania Națională CFR SA. Potrivit acordului, suma minimă pe care ar fi trebuit să o plătească CFR Cluj era de 5.500 de euro pe lună. Indiferent de rezultatele financiare ale clubului!

Doar că, în mod bizar, Neluțu Varga a încălcat acest acord și de aici s-a declanșat un întreg proces. Înalta Curte de Casație și Justiție a dat, astăzi, verdictul, după cum a informat Gazeta de Cluj. Prin urmare, CFR trebuie să plătească:

*cota de 20% din venitul brut realizat aferent perioadei 31 mai 2017 – 3 iunie 2019;

*120.027,38 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxa de timbru pentru fond și 15.015 lei onorariu expert;

*60.014 lei cheltuieli de judecată în apel și încă 60.014 lei în recurs.

Dacă Neluțu Varga nu va respecta decizia dată, atunci CFR Cluj riscă sancțiuni suplimentare, dar și pierderea dreptului de a folosi stadionul pe care își dispută acum meciurile de pe teren propriu!

