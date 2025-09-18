Se încheie prima săptămână din Champions League, ediția 2025-2026. Cu un program din care e greu să alegi meciul pe care să stai cu ochii, diseară. Vestea bună e că Sport.ro va oferi toate cele șase partide, în format LIVE TEXT!

În mod cert, în prim-plan vor fi confruntările Manchester City – Napoli și Newcastle – Barcelona. Pentru că prima aduce față în față o favorită la trofeu cu campioana Italiei. Iar pe „St James' Park“ din Newcastle vor fi în centrul atenției vedetele de 24 de karate ale catalanilor.

Până la aceste dueluri însă, programate pentru ora 22.00, primele meciuri vor începe de la 19.45, după cum se poate vedea mai jos:

*Club Brugge – Monaco, ora 19.45

*FC Copenhaga – Leverkusen, ora 19.45

*Eintracht Frankfurt – Galatasaray, ora 22.00

*Manchester City – Napoli, ora 22.00

*Newcastle – Barcelona, ora 22.00

*Sporting Lisabona – Kairat, ora 22.00

