Pe campioana României o așteaptă meciul din deplasare cu FC Botoșani, programat vineri, 19 septembrie, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro.



La conferința de presă premergătoare meciului, Elias Charalambous a recunoscut că situația echipei este complicată, dar a explicat că presiunea trebuie să fie o motivație, nu un obstacol.



Elias Charalambous: "Cuvântul frică nu există în dicționarul meu!"



„Suntem într-o situație dificilă, dar la o echipă mare trebuie să știi să treci și prin momente grele. Acum lucrăm mult și la partea mentală, pentru că jucătorii au nevoie de încredere. Singurul lucru care contează acum este victoria. Meciul cu Botoșani e o șansă bună să începem să câștigăm puncte. Când câștigi, lucrurile devin mai simple”, a declarat Charalambous.



Întrebat dacă îi este teamă că FCSB ar putea rata play-off-ul, tehnicianul cipriot a răspuns tranșant: „Cuvântul frică nu există în dicționarul meu. Dacă vreți un cuvânt, atunci da, sunt îngrijorat. Campionatul este un maraton. Nimeni nu renunță și nimeni nu sărbătorește titlul acum. Trebuie să ne revenim și să jucăm fotbalul pe care îl știm.”



FCSB ocupă locul 11 în SuperLiga României, cu doar 7 puncte după 9 etape, având o singură victorie, patru remize și patru înfrângeri.

