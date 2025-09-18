”Câinii” au câștigat și ultimul meci, din etapa a noua, scor 3-0 cu Petrolul Ploiești, și au urcat pe locul trei cu 18 puncte, la cinci distanță de liderul Universitatea Craiova.



Adrian Mutu nu crede că fosta sa echipă are șansa de a se bate la titlu în acest sezon, chiar dacă se află în zona locurilor fruntașe. ”Briliantul” spune că Dinamo ar mai avea nevoie de cel puțin cinci transferuri pentru a emite pretenții.



Inclusiv Zeljko Kopic a solicitat ”întăriri”, chiar dacă perioada de mercato s-a încheiat. Antrenorul croat a pus accentul pe programul încărcat pe care-l va avea echipa sa în următoarele luni, având în vedere că vor începe și meciurile din Cupa României.



Adrian Mutu: ”Dinamo are nevoie de cinci transferuri”



„Dinamo are un parcurs bun, anul trecut play-off, probabil și anul ăsta se va lupta la play-off, dar eu cred că de aici să înceapă să se gândească la campionat, eu cred că ar pune presiune în plus pe jucători și nu e conform cu realitatea.



(n.r. - de câte transferuri mai are nevoie Dinamo?) Vreo cinci. În primul rând cred că pe cele mai vizibile ochiului sunt cele trei posturi din față, 4-3-3 să spunem că ar juca. Trebuie jucători mult, mult mai valoroși, trebuie în primul rând un atacant care sare de 20 de goluri. Eu vorbesc de pretenții de campionat, da? Toate echipele care s-au bătut la campionat, atacanții au fost acolo, la aproape 20 de goluri sau chiar au sărit de 20 de goluri.



Cam asta trebuie, pentru că vor veni meciuri, acum încă suntem la, nu la început, dar ne ducem spre jumătatea campionatului regulat și încă echipele stau bine. Dar intervin accidentări, intervin cartonașe și după aia, dacă nu ai bancă solidă, lucrurile se vor vedea pe teren”, a spus Adrian Mutu, la Fanatik.ro.



În următoarea etapă, Dinamo va avea parte de un alt test important. Va primi vizita celor de la Farul Constanța, pe Arena Națională, luni.

