Lovitură pentru Arsenal înainte de finala Ligii Campionilor cu PSG: două probleme mari

Finala Ligii Campionilor, PSG - Arsenal, va avea loc sâmbătă de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cele două echipe se vor înfrânta pe stadionul „Ferenc Puskas” din Budapesta.

Două vești excelente pentru PSG înaintea finalei cu Arsenal

Echipa lui Luis Enrique își va apăra titlul din Liga Campionilor câștigat în sezonul 2024/2025 și speră să ajungă la două trofee la rând.

PSG a primit două vești excelente înaintea finalei cu Arsenal. Achraf Hakimi și Ousmane Dembele sunt disponibili pentru cel mai important meci al sezonului pentru parizieni.

Cei doi jucători de bază din formația de start a lui Luis Enrique s-au accidentat în acest final de sezon și au existat semne de întrebare în legătură cu prezența celor doi în meciul de la Budapesta, dar se pare că vor fi apți.