Parade la City și Arsenal, iar De Zerbi îl laudă pe Drăgușin

Mii de fani ai lui Manchester City au participat la parada organizată de club și și-au luat rămas bun de la Pep Guardiola, Bernardo Silva și John Stones, care se despart de club în această vară. "Vă mulțumesc din suflet. Vă voi purta în inimă pentru tot restul vieții mele", a spus Pep Guardiola, managerul lui City care părăsește Etihad după 10 ani în care a cucerit 20 de trofee.

O paradă urmează să organizeze și Arsenal. Proaspăta campioană din Premier League a anunțat că evenimentul va avea loc duminică, 31 mai, la doar o zi după finala Champions League contra lui PSG. "Tunarii" vor sărbători primul titlu după o pauză de 22 de ani, indiferent de rezultatul de la Budapesta.

"Drăgușin a fost top! Nu a jucat, dar a fost mereu pozitiv în vestiar și pe teren". Este declarația dată de Roberto De Zerbi, managerul lui Tottenham, după ce echipa fundașului român a evitat dramatic retrogradarea din Premier League. Radu a încheiat sezonul cu 10 meciuri jucate, 5 dintre ele din postura de titular.