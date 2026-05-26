VIDEO EXCLUSIV (P) E-MIL prezintă Pastila de Sport: Parade la City și Arsenal, iar De Zerbi îl laudă pe Drăgușin

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

E-MIL prezintă Pastila de Sport. Ediție sponsorizată de Betano.

TAGS:
E-MILManchester CityArsenalTottenhamradu dragusin
Din articol

Parade la City și Arsenal, iar De Zerbi îl laudă pe Drăgușin

Mii de fani ai lui Manchester City au participat la parada organizată de club și și-au luat rămas bun de la Pep Guardiola, Bernardo Silva și John Stones, care se despart de club în această vară. "Vă mulțumesc din suflet. Vă voi purta în inimă pentru tot restul vieții mele", a spus Pep Guardiola, managerul lui City care părăsește Etihad după 10 ani în care a cucerit 20 de trofee.

O paradă urmează să organizeze și Arsenal. Proaspăta campioană din Premier League a anunțat că evenimentul va avea loc duminică, 31 mai, la doar o zi după finala Champions League contra lui PSG. "Tunarii" vor sărbători primul titlu după o pauză de 22 de ani, indiferent de rezultatul de la Budapesta.

"Drăgușin a fost top! Nu a jucat, dar a fost mereu pozitiv în vestiar și pe teren". Este declarația dată de Roberto De Zerbi, managerul lui Tottenham, după ce echipa fundașului român a evitat dramatic retrogradarea din Premier League. Radu a încheiat sezonul cu 10 meciuri jucate, 5 dintre ele din postura de titular.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO

De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.  

* Decizia ONJN nr. 25 din 23.01.2025 seria de licență L1170664W000663

Articol recomandat de stirileprotv.ro
FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro
FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro
ULTIMELE STIRI
Spaniolii au remarcat ”saltul uriaș” al lui Andrei Rațiu: ”De la invitat la star!”
Spaniolii au remarcat ”saltul uriaș” al lui Andrei Rațiu: ”De la invitat la star!”
Patru jucători din Serie B și unul din Serie C au fost convocați la naționala Italiei!
Patru jucători din Serie B și unul din Serie C au fost convocați la naționala Italiei!
Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem
Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem
Mihai Stoica, un car de nervi, s-a dezlănțuit: „Vorbește niște prostii imense!“
Mihai Stoica, un car de nervi, s-a dezlănțuit: „Vorbește niște prostii imense!“
Cotele pentru Dinamo - FCSB: cine e favorita bookmakerilor înainte de finala pentru Conference League
Cotele pentru Dinamo - FCSB: cine e favorita bookmakerilor înainte de finala pentru Conference League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Radu Drăgușin, primul nume rostit de Roberto De Zerbi la conferință: "A fost top! Unul dintre jucătorii cruciali în evitarea retrogradării"

Radu Drăgușin, primul nume rostit de Roberto De Zerbi la conferință: "A fost top! Unul dintre jucătorii cruciali în evitarea retrogradării"

Încep negocierile pentru transfer după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Ofertă bună”

Încep negocierile pentru transfer după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Ofertă bună”

Jose Mourinho transferă de la Cristi Chivu! Starul lui Inter, dorit de Real Madrid

Jose Mourinho transferă de la Cristi Chivu! Starul lui Inter, dorit de Real Madrid

Lovitură pentru FCSB! S-a accidentat și e OUT în barajul cu Dinamo: ”Nu cred că poate”

Lovitură pentru FCSB! S-a accidentat și e OUT în barajul cu Dinamo: ”Nu cred că poate”

CSA Steaua i-a găsit înlocuitor lui Daniel Oprița! Un fost campion al roș-albaștrilor, favorit să preia echipa

CSA Steaua i-a găsit înlocuitor lui Daniel Oprița! Un fost campion al roș-albaștrilor, favorit să preia echipa

Cristi Chivu a intrat din nou în istoria lui Inter!

Cristi Chivu a intrat din nou în istoria lui Inter!



Recomandarile redactiei
Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem
Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem
Spaniolii au remarcat ”saltul uriaș” al lui Andrei Rațiu: ”De la invitat la star!”
Spaniolii au remarcat ”saltul uriaș” al lui Andrei Rațiu: ”De la invitat la star!”
Thomas Neubert regretă situația unui jucător de la FCSB: ”E preferatul meu, dar dacă Gigi a decis așa...”
Thomas Neubert regretă situația unui jucător de la FCSB: ”E preferatul meu, dar dacă Gigi a decis așa...”
Patru jucători din Serie B și unul din Serie C au fost convocați la naționala Italiei!
Patru jucători din Serie B și unul din Serie C au fost convocați la naționala Italiei!
Cotele pentru Dinamo - FCSB: cine e favorita bookmakerilor înainte de finala pentru Conference League
Cotele pentru Dinamo - FCSB: cine e favorita bookmakerilor înainte de finala pentru Conference League
Alte subiecte de interes
E-MIL și Pastila de Sport | Marius Șumudică, noul antrenor al lui Rapid! Mircea Lucescu și-a ales staff-ul
E-MIL și Pastila de Sport | Marius Șumudică, noul antrenor al lui Rapid! Mircea Lucescu și-a ales staff-ul
E-MIL și Pastila de Sport. Avem speranțe pentru măcar două echipe în grupele cupelor europene!
E-MIL și Pastila de Sport. Avem speranțe pentru măcar două echipe în grupele cupelor europene!
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
CITESTE SI
Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

stirileprotv Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

stirileprotv Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

stirileprotv FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!