Arsenal i-a stabilit prețul lui Gabriel Jesus

Potrivit The Athletic, mai multe cluburi s-au interesat de situația atacantului de 29 de ani, iar campioana Angliei cere între 18 și 20 de milioane de lire sterline, adică aproximativ 24-27 de milioane de euro. Gabriel Jesus va pleca, cel mai probabil, de la Arsenal Internaționalul brazilian mai are contract cu Arsenal până în vara lui 2027, însă conducerea clubului ia în calcul o despărțire încă din acest mercato.

Sezonul lui Gabriel Jesus a fost serios afectat de accidentarea la ligamentele genunchiului suferită în ianuarie 2025. Atacantul a revenit pe teren în decembrie și a reușit șase goluri în 27 de apariții. Ultimul gol al brazilianului a venit chiar în victoria cu Crystal Palace, scor 2-1, în ultima etapă din Premier League, meci după care „tunarii” au sărbătorit primul titlu după 22 de ani. Gabriel Jesus: „Simt că mai am ceva de demonstrat la Arsenal” Deși există interes din partea mai multor cluburi, Gabriel Jesus a declarat recent că nu își dorește să plece de la Arsenal.

Atacantul a recunoscut că visează să revină într-o zi la Palmeiras, clubul care l-a lansat, însă consideră că încă nu și-a încheiat misiunea la Londra. „Oamenii mă întreabă de ce nu plec în Arabia Saudită sau înapoi în Brazilia. Într-o zi mi-ar plăcea să mă întorc la Palmeiras, dar nu acum. Simt că mai am treburi neterminate la Arsenal”, a spus brazilianul. În actuala stagiune, Gabriel Jesus a coborât în ierarhia ofensivă a lui Mikel Arteta. Brazilianul a fost folosit mai rar decât Viktor Gyokeres și Kai Havertz și a început titular în doar trei meciuri de Premier League. Transferat în 2022 de la Manchester City, Gabriel Jesus a strâns până acum 123 de meciuri pentru Arsenal, cu 32 de goluri și 22 de pase decisive.