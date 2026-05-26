Luis Enrique a vorbit despre retragerea din fotbal înaintea finalei Ligii Campionilor, Arsenal – PSG.

PSG s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala Champions League. Francezii au trecut cu 6-5 la general de Bayern Munchen în faza semifinalelor, dar au câștigat și un nou titlu în Ligue 1, campionat care se vede LIVE și exclusiv în România pe VOYO!

Alarmă la PSG: Luis Enrique, anunț despre retragerea din fotbal chiar înaintea finalei Ligii Campionilor

Parizienii sunt aproape de o nouă dublă istorică, iar toată suflarea din jurul echipei este de părere că antrenorul Luis Enrique este principalul artizan al acestei calificări. Finala Ligii Campionilor este programată să se desfășoare pe Puskas Arena din Budapesta, pe 30 mai. PSG a trecut de Bayern în semifinale și o va întâlni pe Arsenal în ultimul act al competiției.

Luis Enrique intenționează să se retragă din fotbal la 60 de ani

Londonezii s-au calificat în ultimul act după ce au trecut de Atletico Madrid. Arsenal s-a impus în retur, scor 1-0.

Recent, Luis Enrique a vorbit despre viitorul său, despre cariera de antrenor, precizând că nu știe pentru cât timp va mai continua în fotbal și se va retrage. Mai în glumă, mai în serios, spaniolul a declarat că se va retrage în jurul vârstei de 60 de ani, acum având 56.

”Nu vreau să fiu un bunic care antrenează. Nu vreau să fiu asta. Cred că după 60 de ani... De fapt, îl tachinez pe fratele meu Felipe spunându-i: «Va trebui să mă retrag înaintea ta». Este cu un an mai tânăr decât mine, are 55 de ani și se va retrage la 61 de ani... așa că fă calculele”, a declarat el pentru La Nueva Espana.

Luis Enrique scrie istorie la PSG, în Ligue 1 și Champions League

Antrenor la PSG din iulie 2023, Enrique a condus echipa în 173 de partide, având un bilanț de 121 de victorii, 27 de remize și 25 de înfrângeri, cu un golaveraj de 437 de goluri marcate și 177 primite. Are o medie de puncte de 2.25/ meci.

În acest timp a cucerit 12 trofee, dintre care o Ligă a Campionilor, trei campionate Ligue 1 și o Supercupă a Europei.