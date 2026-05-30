de Dan CHILOM

Una dintre cele mai ofertante finale de UEFA Champions League din ultimii ani, se dispută azi, la Budapesta. Cele două combatanate sunt campioana Franței, PSG, și campionana Angliei, Arsenal. Dacă PSG a recidivat din nou în Hexagon, fiind la al 5-lea campionat la rând, “tunarii” au izbutit să ia titlul în insulă după o pauză de 22 de ani.

PSG - Arsenal, finala Ligii Campionilor

Parisul este și deținătoarea en-titre a trofeului european mult râvnit, după ce în sezonul precedent a umilit Interul in finală, scor 5-0.

În semifinalele acestui sezon, parizienii au trecut de Bayern München cu scorul general de 6-5, în timp ce Arsenal a eliminat-o pe Atletico Madrid, cu scorul general de 2-1.

Oamenii de fotbal o văd favorită pe PSG datorită “fotbalului șampanie” oferit de trupa lui Luis Enrique, însă, în finale, mai ales la acest nivel, este greu de pronosticat o câștigătoare.

Casele de pariuri sunt prudente, și îi oferă campioanei Franței o cotă de 2.45 pentru o victorie în timp regulamentar.

Arsenal are 3.20

Egalul - 3.35

PSG - Arsenal | Echipe probabile

• PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves - Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

• Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Magalhaes, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly, Odegaard - Saka, Gyokeres, Trossard.

Cele două grupări s-au întâlnit de 6 ori în meciuri oficiale, iar scorul este egal, 2-2.

S-au înregistrat și două meciuri nule.

PSG are o “Cupă cu urechi mari” în vitrină, cea câștigată anul trecut, în timp ce Arsenal, nu are niciuna.

Luis Enrique îl conduce la meciurile directe pe Mikel Arteta, scor 2-1.

PSG câștigă trofeul - 1.62

Arsenal câștigă trofeul - 2.22

Partida se va juca pe stadionul Ferenc Puskas din Budapesta, arenă cu 67155 de locuri.

Daniel Siebert din Germania va conduce meciul, arbitru de 42 de ani, care acordă în medie 4,26 cartonașe galbene per partidă, și 0,17 roșii.

Sugestia Sport.ro : pauză sau final X