Momente de groaza! Sportivii austrieci din Romania si-au sunat de URGENTA familiile dupa atacul terorist din Viena! 

A fost o noapte de groaza la Viena, unde teroristii au tras in multime.

4 persoane si-au pierdut viata si alte 17 au fost ranite in atacul sangeros de la Viena, care a avut loc luni, imediat dupa ora 20. Barurile, restaurantele si terasele erau deschise. Era ultima seara de libertate in Austria, inainte de a intra in vigoare noile restrictii.

Fotbalistii austrieci care joaca in Romania au fost socati de vestile primite de acasa.

"Austria este o tara sigura si pasnica si pana acum nu am avut astfel incidente. Nu ne imaginam vreodata ca astfel de lucruri ni se pot intampla noua, in Austria. Sunt ingrijorat pentru familia mea, pentru prieteni, pentru toti oamenii de acolo", a declarat Mladen Jutric, fotbalistul celor de la Academica Clinceni.

Au fost momente incredibile si pentru romanii stabiliti la Viena care au si o echipa de fotbal.

"Unul dintre baietii care joaca la noi la echipa lucreaza barman in centrul orasului si el a fost primul care a postat. 'Bai vedeti ce se intampla, sunteti in siguranta? Stati in casa'.

A fost ca o vanatoare la un moment dat. Ii alergau pe strada si ii impuscau la intamplare. Era o femeie, alerga cu un copil in brate si tipul respectiv tragea spre ea... E groaznic! Groaznic", a spus Alin Constantin, managerul echipei FC Valahia Viena, la Ora exacta in sport.