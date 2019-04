INSTANT KARMA | Declaratia ironica ce s-a intors impotriva lui Guardiola! Cum ii lua peste picior pe Tottenham in urma cu cateva luni

Pep Guardiola a suferit una dintre cele mai drastice esecuri ale carierei. A ratat calificarea in semifinalele UEFA Champions League dupa ce a cheltuit o avere la Manchester City, in fata unei echipe care nu a cheltuit nici macar un euro in vara trecuta.

Mai mult, Tottenham nici macar nu era luata in considerare de Guardiola in urma cu doar cateva luni. Antrenorul lui City numea echipa londoneza "echipa lui Kane", lasand de inteles ca atacantul englez e singurul jucator demn de luat in seama din formatia lui Pochettino.

Dupa ce a castigat titlul cu City, Guardiola a fost intrebat despre sezonul urmator si despre adversarii cu care se va lupta pentru o noua reusita in Premier League.

"Chelsea! Dar ii mai avem si pe United si pe echipa lui Harry Kane care marcheaza cate doua-trei goluri pe meci", declara ironic Guardiola.

Aseara, fara Kane care a fost accidentat, Tottenham a reusit sa o elimine pe Manchester City.