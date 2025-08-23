Tottenham a obținut sâmbătă, în direct pe VOYO, o mare victorie pe terenul lui Manchester City. A fost 2-0 pentru echipa lui Thomas Frank, care a devenit lider în Premier League și, în același timp, a egalat numărul de înfrângeri administrate de Liverpool lui Pep Guardiola, zece la număr.

Johnson, din pasa lui Richarlison, și Joao Palinha, după o eroare mare în defensiva gazdelor, au adus a doua victorie la zero din tot atâtea etape pentru echipa antrenată de Thomas Frank, managerul danez care are un start perfect pe banca londonezilor: cinci goluri marcate și niciunul primit, suficient pentru statutul de lider temporar.

Tottenham a devenit coșmarul lui Guardiola

După o victorie cu 4-0 pe "Etihad Stadium" și un succes cu 2-1 în turul al patrulea din Cupa Ligii Angliei, londonezii au reluat, sâmbătă, tradiția succeselor contra lui Manchester City. Din octombrie 2016 încoace (1-0 pentru Spurs la Londra), Tottenham l-a înfruntat de 24 de ori pe managerul catalan și a reușit să câștige zece dintre aceste meciuri! O performanță cu care se mai laudă doar Liverpool, în condițiile în care Man. United are nouă victorii contra lui Pep, Chelsea și Real au câte opt, iar Arsenal l-a învins de șapte ori.

Pentru Thomas Frank, antrenorul care a impresionat la Brentford și care are un start excelent de mandat, cele trei puncte obținute sâmbătă sunt echivalente cu intrarea într-un top select, care-i mai cuprinde doar pe Antonio Conte și Jose Mourinho, al managerilor care l-au învins pe Guardiola cu două echipe diferite.

De asemenea, Tottenham a devenit abia al doilea adversar care câștigă meciuri consecutive pe terenul unei echipe a lui Guardiola, după Man. United între 2019 și 2021.

