A fost sau nu a fost? Verdictul dat de Ion Craciunescu dupa finalul uluitor de la City - Tottenham, in care gazdele au avut un gol anulat in minutul 90+3, dupa ce s-au bucurat nebuneste

Cuneyt Cakir a arbitrat Manchester City 4-3 Tottenham. Oaspetii au obtinut calificarea in semifinale datorita golurilor marcate in deplasare.

Manchester City a marcat golul calificarii in minutul 90+3 al meciului cu Tottenham, iar jucatorii formatiei lui Guardiola, precum si antrenorul, s-au bucurat nebuneste. Doua minute mai tarziu, acestora nu le-a venit sa creada: arbitrul Cuneyt Cakir a anulat reusita! Cakir a consultat VAR-ul si a considerat ca devierea lui Bernardo Silva, desi involuntara, este un motiv pentru a anulat golul. Silva fusese atins de o minge trimisa de Eriksen inapoi.

Ion Craciunescu spune ca arbitrul turc a procedat corect si explica de ce.

"Se tine cont de pozitia jucatorului in momentul in care mingea este pasata de coechipier. Aici este vorba despre o minge deviata de coechipier. In regulament se spune ca, daca e atinsa sau deviata de un coechipier, se ia pozitia de baza. E o decizie corecta ca s-a acordat de ofsaid. Arbitrul are dreptate", a spus Craciunescu la Digi Sport.

Tottenham a invins cu 1-0 pe teren propriu si a dat 3 goluri in deplasare, astfel ca merge in semifinale, unde va da peste Ajax! In cealalta semifinala se vor lupta Barcelona si Liverpool.