Verdictul celui mai important arbitru englez al ultimilor ani dupa cele doua faze de VAR de la City - Tottenham! Ce spune Clattenburg despre golul anulat din minutul 90+3

Cuneyt Cakir a arbitrat Manchester City 4-3 Tottenham. Oaspetii au obtinut calificarea in semifinale datorita golurilor marcate in deplasare.

Manchester City a marcat golul calificarii in minutul 90+3 al meciului cu Tottenham, iar jucatorii formatiei lui Guardiola, precum si antrenorul, s-au bucurat nebuneste. Doua minute mai tarziu, acestora nu le-a venit sa creada: arbitrul Cuneyt Cakir a anulat reusita! Cakir a consultat VAR-ul si a considerat ca devierea lui Bernardo Silva, desi involuntara, este un motiv pentru a anulat golul. Silva fusese atins de o minge trimisa de Eriksen inapoi.

Mark Clattenburg: "Ambele decizii sunt corecte"



Arbitrul englez Mark Clattenburg, poate cel mai cunoscut central al ultimilor ani din Premier League, a scris pentru Daily Mail o analiza a celor doua faze.

"Oficialii partidei au avut dreptate sa anuleze golul lui Sterling din prelungiri. A fost o noapte mare pentru VAR!



Reluarile arata ca Aguero se afla in ofsaid cand mingea a fost deviata de Bernardo Silva.

Arbitrul asistent a procedat corect cand a tinut fanionul jos si a asteptat desfasurarea fazei, pentru ca a crezut probabil ca mingea s-a dus direct de la Eriksen la Aguero.



Mingea il atinge clare pe Silva. Unii ar putea argumenta ca atingerea nu a fost voluntara, dar asta nu conteaza. Cat timp un jucator al lui City a avut ultima atingere, atunci Aguero e in ofsaid", a scris Clattenburg pentru Daily Mail.

De asemenea, Mark Clattenburg a notat ca reusita lui Fernando Llorente a fost valabila, pentru ca spaniolul a lovit mingea cu soldul.

Tottenham a invins cu 1-0 pe teren propriu si a dat 3 goluri in deplasare, astfel ca merge in semifinale, unde va da peste Ajax! In cealalta semifinala se vor lupta Barcelona si Liverpool.