MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 4-3 | Guardiola nu rupe BLESTEMUL! Statistica NEAGRA pentru City in UEFA Champions League: e A SASEA oara in istorie cand se intampla asta

Tottenham a pierdut cu 4-3 inalnirea de la Manchester, insa s-a calificat in semifinalele UCL gratie rezultatului cumulat, a fost 1-0 pentru ei cand au jucat acasa.

Astfel, odata cu aceasta eliminare, Manchester City nu reuseste sa puna capat unei statistici rusinoase cand vine vorba despre obtinerea calificarii in partidele jucate in compania unor echipe englezesti in competitiile europene.

Este a sasea oara cand Manchester City pierde calificarea in faza urmatoare a unei competitii europene, fiind eliminata de compatrioti ai sai.

A fost nebunie pana la final! Manchester City s-a bucurat in minutul 90+3 de calificare, dupa golul lui Sterling, insa reusita a fost anulata de VAR pe motiv de offside.

