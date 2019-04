Reactia lui Guardiola dupa ce Man City a fost eliminata de VAR din UEFA Champions League: "Asa au decis cei de sus"

Manchester City a ratat calificarea in semifinalele UEFA Champions League, dupa un meci nebun cu Tottenham.

Dupa ce s-au marcat 5 goluri in 21 de minute si Tottenham era in avantaj, Manchester City a revenit in avantaj prin Kun Aguero, in minutul 59, iar Llorente a inscris pentru calificarea lui Spurs in minutul 73, a venit randul unei faze extrem de controversate.

Raheem Sterling a marcat al 3-lea gol al sau din acest meci din sferturi, insa reusita a fost anulata! Eriksen trimisese mingea gresit in spate, mingea este deviata de Bernardo Silva spre Aguero, cel care paseaza pentru reusita lui Sterling. Aguero se afla in pozitie de offside cand mingea a fost deviata de Bernardo Silva iar reusita a fost anulata!

Pep Guardiola a comentat aceasta faza si a lasat de inteles ca vina o poarta oficialii UEFA, cei care fac regulile in fotbal.

"Am urmarit actiunea si oamenii de sus au decis ca a fost offside. Am ratat un penalty , dar sunt foarte mandru de jucatori si de fani. Nu am mai auzit niciodata un asemenea zgomot de cand am venit la Manchester. Fotbalul este imprevizibil!", a spus Pep Guardiola pentru BBC 5Live.

"Sunt fanul fotbalului corect. Daca a fost offside, a fost offside", a mai spus Guardiola pentru El Chiriringuito.

Mai mult, Guardiola a declarat pentru aceeasi sursa ca sustine in continuare VAR-ul, insa golul lui Llorente trebuia anulat, pentru ca dintr-un unghi se vede clar ca este o atingere cu mana a balonului.

????????GUARDIOLA: "Sigo apoyando al VAR, pero el gol de Llorente, desde un ángulo es mano y desde el otro, no". ¡A las 23:56h #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/1rYjshQpzs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 17 aprilie 2019

Pep Guardiola a ratat semifinalele UEFA Champions League in toate cele trei sezoane petrecute pana acum pe banca celor de la Manchester City.