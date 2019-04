Nici antrenorii nu au inteles ce se intampla :) Reactia lui Pochettino la 2-2: ce i-a transmis lui Guardiola chiar in timpul meciului

Manchester City si Tottenham au oferit o partida care va intra in istoria UEFA Champions League. Dincolo de recordurile stabilite aseara si de rasturnarile de situatie, partida din returul sferturilor intra in categoria celor mai spectaculoase intalniri oferite vreodata de aceasta competitie.

Mauricio Pochettino, antrenorul lui Tottenham, si-a laudat adversarii la final pentru faptul ca au si-au dorit sa joace un fotbal placut si nu s-au inchis pentru a conserva un rezultat care la un moment dar le era favorabil. Antrenorul argentianian a dezvaluit si ce i-a spus lui Guardiola dupa primele 20 de minute in care scorul era deja 2-2.



"Ne-am privit reciproc dupa 2-2 si ne-am zis: ok, asta este, asta se intampla! Partida a fost rezultatul unei intalniri intre doua corpuri tehnice care mereu se gandesc ca trebuie sa joace fotbal. Este un noroc pentru mine ca antrenor atunci cand pot juca in fata unor adversari care vor sa joace fotbal cu adevarat", a declarat Pochettino in cadrul emisiunii El Larguero.

Antrenorul lui Tottenham a vorbit si despre deciziile luate cu ajutorul VAR in acest meci. VAR i-a ajutat practic pe cei de la Tottenham sa se califice intr-o semifinala europeana dupa 57 de ani prin validarea golului lui Llorente si anularea golului lui City din ultimele secunde ale meciului.



"Golul lui Llorente a fost incredibil pentru noi. Este dificil dupa meci sa poti sa stai linistit si sa-l mai vezi inca o data. Trebuie sa ai incredere in VAR si, asa cum am spus, aceasta tehnologie schimba regulile cu totul. Decizia de a include VAR in fotbal schimba jocul, schimba ecuatii intregi, schimba vieti. Eram putin ingrijorat, trebuie sa recunosc, dar trebuie sa accepti situatia asa cum este. In tur a fost situatia Fernandinho - Kane cand cred ca am fost defavorizati. Acum a fost golul lui Llorente. Trebuie sa accepti VAR-ul cu demnitate, si atunci cand te avantajeaza si atunci cand nu. Deceptia era uriasa daca acest gol nu era validat. Sa astepti decizia VAR la ultima faza este ceva crunt. Totul devine etern", a mai declarat Pochettino.