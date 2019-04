MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 4-3 | FABULOS! Partida recordurilor spulberate: Son si Sterling, unici in istoria UEFA Champions League

Partida 100% britanica din sferturile UEFA Champions League a spulberat multe recorduri!

Dupa ce a devenit oficial cea mai rapida partida din istoria UCL in ceea ce priveste numarul de goluri marcate, meciul Man City - Tottenham a mai spulberat un record prin Son si Sterling.

Este pentru prima data in istoria UEFA Champions League in care doi jucatori reusesc dubla in primele 21 de minute ale meciului!

Son a inscris in minutele 7 si 10, iar Sterling a marcat in minutele 4 si 21!