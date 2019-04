ABSOLUT INCREDIBIL | Singurul jucator al lui Tottenham care nu a realizat ca echipa sa s-a calificat! A ramas socat cand i s-a spus: "Cum am facut-o?"

Moussa Sissoko a fost singurul jucator al lui Tottenham care s-a bucurat cu intarziere pentru calificarea in semifinale. Sissoko a plecat la vestiare, suparat, imediat dupa ce City a marcat in secundele de final.

Astfel, jucatorul lui Tottenham nu a stiut minute bune ca echipa sa s-a calificat pentru ca arbitrii au anulat reusita lui Sterling. Sissoko, care iesise de pe teren accidendat in minutul 41, a fost "recuperat" de un membru al staff-ului de la vestiare si adus pe teren pentru a se bucura alaturi de colegii sai.

"Eram pe banca, am vazut golul de 5-3 si m-am dus direct la vestiare. Eram singur, nimeni nu m-a insotit, niciun ecran TV nu difuza imagini, iar in capul meu eram eliminati. Un membru al staff-ului a intrat in vestiar si mi-a spus: 'Incredibil, am facut-o!' I-am raspuns: 'Cum am facut-o?'. In momentul acela mi-a pus ca golul a fost anulat. Atunci am luat un tricou, am uitat de accidentarea mea si am alergat afara sa alatur celorlalti, pentru a nu scapa sarbatorirea unui moment istoric. A fost un soc emotional incredibil", a declarat Moussa Sissoko pentru L'Equipe.