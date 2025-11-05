VIDEO Fratele „tancului” din Superligă scrie istorie în Champions League

Fratele &bdquo;tancului&rdquo; din Superligă scrie istorie &icirc;n Champions League Liga Campionilor
Surpriză în grupele Champions League. 

La momentul redactării acestui articol, Pafos o conduce pe Villarreal, iar golul a venit din partea fundașului Derrick Luckassen, un nume cu legături directe în Superliga.

Luckassen a deschis scorul cu o lovitură de cap, după un corner. S-a înălțat peste fundașii spanioli și a trimis puternic în plasă. VEZI VIDEO

Derrick este fratele lui Kevin Luckassen de la FC Argeș!

Puțini știu că Derrick este fratele lui Kevin Luckassen, fotbalistul lui FC Argeș. Un alt frate, Brian Brobbey, joacă în prezent în Premier League, la Sunderland, competiție transmisă în România pe VOYO. Al treilea frate, Samuel Brobbey, evoluează în liga a treia din Olanda.

Derrick Luckassen are 30 de ani și joacă la Pafos pe postul de fundaș central. Este puternic, solid și foarte bun în jocul aerian. Statistica spune totul.

Înainte de etapa aceasta, Luckassen era fundașul cu cele mai multe degajări (15) din Champions League. În plus, el avea în medie cele mai multe meciuri fără gol primit, raportat la minute jucate, potrivit analiștilor de la StatMuse.

