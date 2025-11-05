Emeric Ienei s-a stins, astăzi, la 88 de ani. În urma sa rămân niște rezultate fantastice, plus regretele celor care l-au cunoscut pe cel care a fost, probabil, cel mai elegant antrenor din fotbalul nostru.

Din păcate, așa cum se întâmplă foarte des la noi, mulți și-au readus aminte de Ienei, abia după dispariția sa. De exemplu, Ilie Năstase a atins un subiect delicat, în dialog cu Sport.ro, deși totul e tardiv acum, când „Nea Imi“ nu mai e printre noi. Și acest aspect nu e singurul deranjant! Pentru că, atunci când aflăm ce sumă a primit Emeric Ienei din partea statului român, în ultimii ani din viața sa, ne dăm seama, încă o dată, că trăim într-o țară în care se petrec foarte multe nedreptăți sub ochii noștri.

Emeric Ienei, indemnizație de merit de sub 1.300 de euro lunar!

În țara pensiilor speciale, pentru niște anonimi care n-au făcut nici măcar 0,1% din ce a făcut Ienei pentru sportul românesc, statul român vira, lunar, în contul fostului antrenor al Stelei o sumă extrem de mică.

Vorbim despre 6.240 de lei – echivalează aproximativ cu 1.250 de euro – drept indemnizație de merit.

Ce înseamnă indemnizația de merit?

Potrivit descrierii de pe site-ul edirect.e-guvernare.ro, în sport, indemnizația de merit se acordă persoanelor care au obținut rezultate deosebite sau au contribuit nemijlocit la obținerea acestora și care fac parte din următoarele categorii:

a) sportivi;

b) antrenori;

c) cadre medicale și cercetători;

d) arbitri;

e) alte personalități care au participat la acțiuni externe deosebite de promovare a imaginii României.

Indemnizația de merit se acordă persoanelor nominalizate de Comisia națională pentru acordarea indemnizației de merit, pe baza criteriilor de atribuire a indemnizației de merit prevăzute în prezentele norme de aplicare a legii. Indemnizația de merit se poate acorda persoanelor care au împlinit vârsta de 60 de ani.

Sărit de pe lista rentelor viagere

Anul trecut, în octombrie, jurnalistul Marius Pitaru (Sportpesurse) a dezvăluit o situație incredibilă: legendarul Emeric Ienei n-avea o rentă viageră!

„Nu are rentă viageră pentru că nu am știut de acest lucru. Nu este adevărat că a avut și apoi i s-a luat. Nu a avut niciodată. Dacă știam, as fi depus actele de mult. Am aflat pur întâmplător de această rentă viageră și am început să mă interesez. Am și strâns documentele, le-am și depus la începutul anului, însă mi s-a zis că se va strange comisia abia spre sfârșitul anului. Acum așteptăm și noi, este dreptul dânsului să o primească“, a povestit Vasilica Ienei, fosta noră a marelui antrenor, pentru sursa citată.

În cadrul aceluiași articol, Alexandru Boc, fost fotbalist, a dezvăluit că „Nea Imi“ a avut această supărare, pentru că n-a primit o rentă viageră din partea statului român.

„Este foarte supărat pentru că nu i s-a acordat acea rentă viageră. Nu i s-a dat niciun ban. Au avut doar trei jucători, printre care și Duckadam, dar s-au tăiat, nu li s-a mai dat. Mi-a zis el asta. Și mi-a mai spus că a vorbit cu doamna Lipă (n.r. – fostă șefă a Agenției Naționale pentru Sport), de fapt eu am vorbit, și i-a transmis că e primul pe lista de așteptare. Dar ce să aștepți? Să moară cineva?“, s-a întrebat retoric Sandu Boc.

