VIDEO EXCLUSIV Chapeau! „Tancul“ revelație din Premier League provine dintr-o familie înconjurată de români

Surpriză de proporții în Premier League!

FC ArgesKevin LuckassenSunderlandBrian Brobbeyvlad dragomir
Sunderland, echipa promovată în această vară, uimește Anglia și se află pe locul 4 după 9 etape, cu 17 puncte, la egalitate cu Tottenham, dar despărțită de golaveraj. Una dintre revelațiile formației este atacantul Brian Brobbey, un veritabil „tanc” de 1,80 m și 90 kg, născut pe 1 februarie 2002 la Amsterdam.

„Tancul“ revelație din Premier League provine dintr-o familie înconjurată de români

Puțini știu însă că fotbalistul cotat la 20 de milioane de euro provine dintr-o familie strâns legată de fotbalul românesc.

Fratele său este Kevin Luckassen, fotbalist ce evoluează în Superliga la FC Argeș, iar un alt frate, Derrick Luckassen, evoluează în prezent la Pafos FC, în Cipru, unde este coleg cu românul Vlad Dragomir. Al treilea frate, Samuel Brobbey, joacă în liga a treia olandeză, la GVVV Veenendaal.

Format la academia Ajax Amsterdam, Brian Brobbey a debutat la prima echipă în 2020, marcând două goluri în 15 meciuri în primul său sezon. A urmat o aventură scurtă la RB Leipzig, unde nu s-a impus, dar revenirea la Ajax l-a consacrat. Pentru „lăncieri“ a marcat 22 de goluri și a primit titlul de „Ajax Player of the Year“ în 2024.

În septembrie 2025, Brobbey a făcut pasul spre Sunderland, în schimbul a 20 de milioane de lire sterline. Deși startul a fost ezitant, atacantul olandez a devenit rapid decisiv cu o pasă de gol oferită în victoria cu 2-1 împotriva Chelsea, în prelungiri.

Fanii români pot urmări toate meciurile din Premier League în exclusivitate pe VOYO, inclusiv următoarea partidă a lui Brobbey, când Sunderland se va duela cu Everton, programată pe 3 noiembrie.

Regele Charles îi retrage titlul nobiliar unui membru controversat al familiei regale. Trebuie să părăsească și reședința
Paul Pogba revine pe teren după mai bine de doi ani! Meciul este LIVE pe VOYO
Demitere scrie pe frunte: Dan Șucu dă jos milităria din pod după ce Genoa a ajuns pe ultimul loc &icirc;n Serie A: &rdquo;Concluzie șocantă&rdquo;
Penalty anulat de VAR &icirc;n 90+13 &icirc;n FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna &ndash; FC Hermannstadt
&Icirc;l recunoști? Așa arată astăzi mijlocașul care rupea plasele &icirc;n Liga 1 acum 10 ani
&rdquo;E surprinzător ce se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;n clasament?&rdquo; Denis Ciobotariu, fără rețineri despre FCSB și CFR Cluj
Emilian Dolha, recunoscut și &icirc;mbrățișat de un star al fotbalului: Toată lumea &icirc;l știe pe el, pe mine nu mă știe nici dracu
CSM București c&acirc;știgă și derby-ul campionatului și &icirc;și continuă parcursul PERFECT &icirc;n Liga Florilor!
CSC Dumbrăvița - Rapid cu PATRU goluri &icirc;n Giulești și cu un Stolz care a apărat fantastic!
Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a &icirc;nvins-o fără drept de apel pe Fiorentina

Lovitura dată de FCSB: &rdquo;Atacant adevărat! Altul mai bun nu există&rdquo;

Lovitura pregătită de FCSB: toate detaliile despre fotbalistul urmărit de MM Stoica &icirc;n Portugalia

Gigi Becali i-a suflat jucătorul de sub nas Bolognei! Suma uriașă pe care a trebuit să o scoată din buzunar

Anna, cu petrecerile, Sorana, cu victoriile: campioanele de la Madrid au strălucit &icirc;n moduri diferite la Hong Kong

Penalty anulat de VAR &icirc;n 90+13 &icirc;n FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna &ndash; FC Hermannstadt

&Icirc;l recunoști? Așa arată astăzi mijlocașul care rupea plasele &icirc;n Liga 1 acum 10 ani
&rdquo;E surprinzător ce se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;n clasament?&rdquo; Denis Ciobotariu, fără rețineri despre FCSB și CFR Cluj
Emilian Dolha, recunoscut și &icirc;mbrățișat de un star al fotbalului: Toată lumea &icirc;l știe pe el, pe mine nu mă știe nici dracu
Dan Șucu schimbă tot la Genoa! Antrenor și director sportiv noi pentru &bdquo;Grifon&rdquo;
CSM București c&acirc;știgă și derby-ul campionatului și &icirc;și continuă parcursul PERFECT &icirc;n Liga Florilor!
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar &icirc;naintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
UTA Arad, la transferul cu numărul 51 din acest sezon! Fostul atacant de la Rapid a semnat&nbsp;
Trei vedete, OUT de la Rapid! Anunțul clubului
Fratele lui Bellingham, &icirc;n drum spre Premier League. Două cluburi se bat pentru Jobe
T&acirc;nărul Jobe Bellingham cucerește Anglia! Fratele mai mic al lui Jude impresionează &icirc;n tricoul lui&nbsp;Sunderland&nbsp;
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că &bdquo;a ales să se &icirc;ntoarcă &icirc;n Rom&acirc;nia&rdquo;: Nu se mai poate preda

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA &icirc;n Rom&acirc;nia: &bdquo;Ne-au informat din timp&rdquo;

