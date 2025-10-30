Sunderland, echipa promovată în această vară, uimește Anglia și se află pe locul 4 după 9 etape, cu 17 puncte, la egalitate cu Tottenham, dar despărțită de golaveraj. Una dintre revelațiile formației este atacantul Brian Brobbey, un veritabil „tanc” de 1,80 m și 90 kg, născut pe 1 februarie 2002 la Amsterdam.

„Tancul“ revelație din Premier League provine dintr-o familie înconjurată de români

Puțini știu însă că fotbalistul cotat la 20 de milioane de euro provine dintr-o familie strâns legată de fotbalul românesc.

Fratele său este Kevin Luckassen, fotbalist ce evoluează în Superliga la FC Argeș, iar un alt frate, Derrick Luckassen, evoluează în prezent la Pafos FC, în Cipru, unde este coleg cu românul Vlad Dragomir. Al treilea frate, Samuel Brobbey, joacă în liga a treia olandeză, la GVVV Veenendaal.

