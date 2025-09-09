Fiind liber de contract după despărțirea de Gloria Buzău, atacantul olandez cu origini ghaneze se află în negocieri avansate cu Oțelul Galați, echipa pregătită de Laszlo Balint.



„Tancul“ Kevin Luckassen revine în Superliga!



Potrivit informațiilor Sport.ro, Oțelul i-a pus pe masă un contract valabil un sezon, iar Luckassen este tentat să rămână pe meleagurile românești.



În sezonul precedent, vârful a marcat 5 goluri în 11 meciuri pentru Gloria Buzău, după ce evoluase anterior pentru Al-Batin în liga a doua din Arabia Saudită.



De-a lungul carierei, Kevin a bifat 118 meciuri în Superliga, trecând pe la Politehnica Iași, Viitorul, Sepsi, Rapid și UTA Arad, înainte de a ajunge la Buzău.

