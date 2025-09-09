Fiind liber de contract după despărțirea de Gloria Buzău, atacantul olandez cu origini ghaneze se află în negocieri avansate cu Oțelul Galați, echipa pregătită de Laszlo Balint.
„Tancul“ Kevin Luckassen revine în Superliga!
Potrivit informațiilor Sport.ro, Oțelul i-a pus pe masă un contract valabil un sezon, iar Luckassen este tentat să rămână pe meleagurile românești.
În sezonul precedent, vârful a marcat 5 goluri în 11 meciuri pentru Gloria Buzău, după ce evoluase anterior pentru Al-Batin în liga a doua din Arabia Saudită.
De-a lungul carierei, Kevin a bifat 118 meciuri în Superliga, trecând pe la Politehnica Iași, Viitorul, Sepsi, Rapid și UTA Arad, înainte de a ajunge la Buzău.
Kevin Luckassen provine din familie de fotbaliști
Kevin Luckassen mai are trei frați care practică jocul cu mingea. Cel mai cunoscut este Brian Brobbey, recent transferat în Premier League la Sunderland pentru 20 de milioane de euro.
Următorul pe lista este Derrick Luckassen, cotat la un milion de euro. Fundașul este legitimat la Pafos FC, în Cipru, unde este coleg cu românul Vlad Dragomir.
Ultimul este Samuel Brobbey (26 de ani), care evoluează în liga a treia din Olanda, la GVVV Veenendaal.
Oțelul, pe locul 10 în Superliga
Gălățenii au început modest sezonul, cu 10 puncte în 8 etape (2 victorii, 4 remize, 2 eșecuri), iar Balint speră că Luckassen va aduce experiența necesară pentru a urca echipa în clasament.
Următorul meci al Oțelului va fi pe teren propriu, împotriva lui FC Botoșani, duminică, 14 septembrie, de la ora 15:45. Partida va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro, dar și pe pagina oficială de Facebook a site-ului.