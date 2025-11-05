Roș-albaștrii se află deja în Elveția pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de confruntarea cu Basel, care va conta pentru etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League.



Meciul dintre FCSB și Basel, de pe ”St. Jakob-Park”, va putea fi urmărit joi, de la ora 19:45, în format LIVE TEXT și pe Sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.



Florin Tănase, categoric înainte de Basel - FCSB: ”Reprezentăm România! Trebuie să facem asta”



La conferința de presă premergătoare, Florin Tănase a sugerat că FCSB reprezintă România și că echipa pregătită de Elias Charalambous trebuie să se întoarcă în țară cu un rezultat bun.



”Suntem conștienți că nu va fi un meci ușor. Am venit aici cu gândul la victorie și sper să o obținem. Moralul este bun, chiar dacă nu veneam după o victorie, am demonstrat în alte rânduri că știm să ne ridicăm la nivelul acestor meciuri și suntem obligați ca mâine să facem un meci bun.



Reprezentăm România și trebuie să o facem foarte bine. Și să ne facem si suporterii mândri. Acest meci e foarte important, mai ales pentru viitor. O victorie în Europa îți dă mare încredere pentru meciurile pe care le vei avea după”, a spus Tănase.



FCSB și Basel s-au mai întâlnit și în grupele UCL



În sezonul 2012/13, FCSB a făcut parte din Grupa E din UEFA Champions League cu Chelsea, Schalke și FC Basel în grupă. Cu elvețienii, echipa pregătită atunci de Laurențiu Regehcampf făcea egal și acasă și în deplasare (1-1).



Cele două dueluri nu au fost însă singurele între FCSB și Basel, care s-au întâlnit ultima dată într-un meci amical disputat în ianuarie 2020. FC Basel s-a impus cu 1-0 atunci grație reușitei lui Edon Zhegrova (86').

