Dacă în runda precedentă, contra lui Napoli, scor 6-2, Dennis Man a reușit o ”dublă”, împotriva grecilor, randamentul fostului jucător de la FCSB nu a mai fost același.

FMD susține că PSV poate ajunge în primăvara europeană

Cu toate acestea, Dennis Man a primit o veste bună din partea statisticienilor de la Football Meets Data. Este posibil ca internaționalul român să evolueze în primăvara europeană sau, cel puțin, în play-off-ul de calificare în optimile de finală ale celei mai prestigioase competiții europene.

Cu punctul obținut din meciul cu Olympiacos, PSV a urcat pe locul 17 în clasament, cu cinci puncte strânse în patru meciuri. În aceste condiții, potrivit calculelor celor de la Football Meets Data, PSV ar putea prinde un loc în primele 24 de echipe, ceea ce le-ar da posibilitatea olandezilor să joace barajul pentru calificarea în optimi. Experții susțin că sunt șanse de 60% ca acest lucru să se întâmple.

Totuși, în opinia FMD, PSV nu poate spera la o clasare în primele opt echipe pentru a se califica direct în optimi. Calculele indică doar 1% șanse ca acest scenariu să se realizeze.

Statisticienii au spus chiar și peste ce echipe ar putea da PSV Eindhoven la baraj. În momentul de față, în cele mai multe dintre simulările realizate de FMD, Newcastle va fi adversara lui Dennis Man dacă PSV va ajunge la baraj, cu 6.6% șanse. Echipa antrenată de Eddie Howe este urmată de Atletico Madrid (6.5% șanse) și Tottenham (5.9% șanse).

