Pafos - Villarreal și Manchester City - Dortmund, LIVE TEXT de la 19:45 și 22:00, în Champions League

Pafos - Villarreal și Manchester City - Dortmund, LIVE TEXT de la 19:45 și 22:00, &icirc;n Champions League Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Miercuri, de la 19:45, debutează o nouă seară cu meciuri din etapa a patra din faza principală UEFA Champions League.

TAGS:
Champions LeaguePafosVillarrealManchester CityBorussia Dortmundfc barcelona
Din articol

Seara de Champions League începe de la 19:45 cu duelurile Pafos - Villarreal și Qarabag - Chelsea. Vlad Dragomir este așteptat să apară din nou titular la meciul din Cipru. La 22:00 sunt programate mai mult meciuri tari, precum Manchester City - Borussia Dortmund, Newcastle - Athletic Bilbao sau Marseille - Atalanta.

Pafos - Villarreal, LIVE TEXT de la 19:45

Qarabag - Chelsea, LIVE TEXT de la 19:45

Ajax - Galatasaray, LIVE TEXT de la 22:00

Benfica - Bayer Leverkusen, LIVE TEXT de la 22:00

Club Brugge - FC Barcelona, LIVE TEXT de la 22:00

Inter Milano - Kairay Almaty, LIVE TEXT de la 22:00

Manchester City - Borussia Dortmund, LIVE TEXT de la 22:00

Marseille - Atalanta, LIVE TEXT de la 22:00

Newcastle - Athletic Bilbao, LIVE TEXT de la 22:00

Clasamentul din UEFA Champions League

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții &icirc;n mai multe județe
ULTIMELE STIRI
Luis Enrique a răbufnit la adresa propriilor elevi după PSG - Bayern 1-2: &bdquo;Am oferit mai multe cadouri&rdquo;
Luis Enrique a răbufnit la adresa propriilor elevi după PSG - Bayern 1-2: „Am oferit mai multe cadouri”
Gareth Bale, necruțător cu Vinicius și Kylian Mbappe: &bdquo;E frustrant! Nu a existat cu adevărat calitate&rdquo;
Gareth Bale, necruțător cu Vinicius și Kylian Mbappe: „E frustrant! Nu a existat cu adevărat calitate”
S-a transformat &icirc;n Lionel Messi! Thomas Frank, savuros după golul fabulos al lui Van de Ven
"S-a transformat în Lionel Messi!" Thomas Frank, savuros după golul fabulos al lui Van de Ven
Rivala FCSB-ului vrea să-l transfere pe Mario Tudose: &rdquo;E un jucător interesant&rdquo;
Rivala FCSB-ului vrea să-l transfere pe Mario Tudose: ”E un jucător interesant”
Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs? Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a achitat suma pentru transferul lui Robert Lewandowski: 45.000.000 de euro

S-a achitat suma pentru transferul lui Robert Lewandowski: 45.000.000 de euro

Maghiarii se m&acirc;ndresc cu B&ouml;l&ouml;ni: răspunsul lui Loți, c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă e mai apreciat &icirc;n Rom&acirc;nia sau &icirc;n Ungaria

Maghiarii se mândresc cu Bölöni: răspunsul lui Loți, când a fost întrebat dacă e mai apreciat în România sau în Ungaria

Rinat Ahmetov devine investitor &icirc;n Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000&euro;!

Rinat Ahmetov devine investitor în Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000€!

Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz

Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz

FCSB are un nou director sportiv: Ne-am &icirc;nțeles!

FCSB are un nou director sportiv: "Ne-am înțeles!"

Gigi Becali, revoltat de ce a putut să ceară Louis Munteanu: &bdquo;La revedere!&ldquo;

Gigi Becali, revoltat de ce a putut să ceară Louis Munteanu: „La revedere!“



Recomandarile redactiei
Rivala FCSB-ului vrea să-l transfere pe Mario Tudose: &rdquo;E un jucător interesant&rdquo;
Rivala FCSB-ului vrea să-l transfere pe Mario Tudose: ”E un jucător interesant”
Luis Enrique a răbufnit la adresa propriilor elevi după PSG - Bayern 1-2: &bdquo;Am oferit mai multe cadouri&rdquo;
Luis Enrique a răbufnit la adresa propriilor elevi după PSG - Bayern 1-2: „Am oferit mai multe cadouri”
Gareth Bale, necruțător cu Vinicius și Kylian Mbappe: &bdquo;E frustrant! Nu a existat cu adevărat calitate&rdquo;
Gareth Bale, necruțător cu Vinicius și Kylian Mbappe: „E frustrant! Nu a existat cu adevărat calitate”
Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs? Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
S-a transformat &icirc;n Lionel Messi! Thomas Frank, savuros după golul fabulos al lui Van de Ven
"S-a transformat în Lionel Messi!" Thomas Frank, savuros după golul fabulos al lui Van de Ven
Alte subiecte de interes
Gigi Becali a răbufnit: &Icirc;ti dai seama ce tupeu? Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Statistici Pafos - CFR Cluj: ciprioții, net superiori
Statistici Pafos - CFR Cluj: ciprioții, net superiori
Căpitanul lui Pafos dezvăluie: Jucătorii lui CFR Cluj au fost aroganți, &icirc;nsă noi le-am arătat pe teren!
Căpitanul lui Pafos dezvăluie: "Jucătorii lui CFR Cluj au fost aroganți, însă noi le-am arătat pe teren!"
Probleme pentru Jan Oblak &icirc;n prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
A rupt plasele &icirc;n ultimul sezon din La Liga și acum s-a transferat la Atletico Madrid! Atacant de clasă pentru Diego Simeone
A rupt plasele în ultimul sezon din La Liga și acum s-a transferat la Atletico Madrid! Atacant de clasă pentru Diego Simeone
CITESTE SI
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții &icirc;n mai multe județe

stirileprotv Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Farmecul imperfecțiunii: dinți str&acirc;mbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea c&acirc;nd micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

protv Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

stirileprotv Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!