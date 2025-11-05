Pafos - Villarreal și Manchester City - Dortmund, LIVE TEXT de la 19:45 și 22:00, în Champions League

Seara de Champions League începe de la 19:45 cu duelurile Pafos - Villarreal și Qarabag - Chelsea. Vlad Dragomir este așteptat să apară din nou titular la meciul din Cipru. La 22:00 sunt programate mai mult meciuri tari, precum Manchester City - Borussia Dortmund, Newcastle - Athletic Bilbao sau Marseille - Atalanta.

