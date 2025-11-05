Seara de Champions League începe de la 19:45 cu duelurile Pafos - Villarreal și Qarabag - Chelsea. Vlad Dragomir este așteptat să apară din nou titular la meciul din Cipru. La 22:00 sunt programate mai mult meciuri tari, precum Manchester City - Borussia Dortmund, Newcastle - Athletic Bilbao sau Marseille - Atalanta.
Pafos - Villarreal și Manchester City - Dortmund, LIVE TEXT de la 19:45 și 22:00, în Champions League
Liga Campionilor
Miercuri, de la 19:45, debutează o nouă seară cu meciuri din etapa a patra din faza principală UEFA Champions League.
- Pafos - Villarreal, LIVE TEXT de la 19:45
- Qarabag - Chelsea, LIVE TEXT de la 19:45
- Ajax - Galatasaray, LIVE TEXT de la 22:00
- Benfica - Bayer Leverkusen, LIVE TEXT de la 22:00
- Club Brugge - FC Barcelona, LIVE TEXT de la 22:00
- Inter Milano - Kairay Almaty, LIVE TEXT de la 22:00
- Manchester City - Borussia Dortmund, LIVE TEXT de la 22:00
- Marseille - Atalanta, LIVE TEXT de la 22:00
- Newcastle - Athletic Bilbao, LIVE TEXT de la 22:00
- Clasamentul din UEFA Champions League
