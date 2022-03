Antrenorul german care a refuzat exemplul conaționalilor și a rămas în Rusia: "Mă simt în siguranță aici!"

Compper a fost promovat de la antrenor secund la antrenor interimar al echipei moscovite, după ce conaţionalul său Markus Gisdol a renunţat la banca tehnică şi a părăsit Rusia, la fel ca alţi jucători şi antrenori străini.

Antrenorul german Marvin Compper rămâne în Rusia

''Am început în octombrie 2021 cu obiectivul de a schimba lucrurile: am adus o filosofie pentru întregul club, de la vârf la bază. Simt că am o responsabilitate faţă de oamenii care au avut încredere în noi'', a declarat Compper pentru revista Sport Bild care apare miercuri.

În vârstă de 36 ani, Compper a evoluat ca jucător la Hoffenheim, Borussia Moenchengladbach, RB Leipzig, Fiorentina şi Celtic Glasgow. El a adăugat că mulţi străini au rămas la clubul rus şi că oamenii pe care îi cunoaşte la club ''au o inimă bună şi nu au nimic de-a face cu politica''.

''Văd mulţi oameni la club şi din jurul lui că sunt deprimaţi, gânditori şi introvertiţi din cauza situaţiei. Noi ca echipă încercăm să ne unim, să ne concentrăm pe munca noastră şi să nu dezamăgim grupul'', a mai spus Compper, care are o selecţie la echipa naţională.

Antrenorul german a adăugat că familia lui este criticată pe reţelele de socializare pentru că nu a părăsit Rusia, unde viaţa cotidiană continuă să fie normală şi se simte în siguranţă: ''Îmi place munca mea şi mă simt în siguranţă. Dacă asta se va schimba voi face o nouă evaluare. Voi lua totul zi după zi'', a adăugat Compper.

