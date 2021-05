Daca e finala Champions League, nu conteaza cat de frumoasa esti, Ballack nu se uita la tine! :) Imagini senzationale cu fostul fotbalist

Michael Ballack este protagonistul unor imagini care au devenit virale in mediul online.

Fostul international german a fost surprins in vacanta in Ibiza, la un club unde doua animatoare isi etalau formele. Ballack insa nu a avut ochi pentru ele, fiind concentrat la finala Champions League, pe care o urmarea live pe telefon.

Nu e greu de anticipat ce echipa sustinea, avand in vedere ca a evoluat 4 sezoane pe Stanford Bridge si a jucat o finala de Liga Campionilor cu Manchester United, in 2008, pe care a pierdut-o la penalty-uri.

Michael Ballack only had one thing on his mind tonight. ???? ⚽️ pic.twitter.com/ioHPLY7qTK