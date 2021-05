"A fost prima noastra finala!" Ce a spus Guardiola dupa ce a pierdut finala Champions League cu City 

Manchester City a jucat prima finala Champions League din istorie.

'Cetatenii' au pierdut cu 0-1 prima finala Champions League din istorie, dupa ce Havertz a inscris singurul gol pentru Chelsea. Astfel, Guardiola a ratat sansa de a castiga trofeul la care viseaza inca din momentul in care a plecat de la Barcelona.

La finalul meciului, antrenorul lui City a vorbit despre infrangerea suferita, analizand jocul echipei sale. Guardiola a pus finala pierduta pe faptul ca echipa sa se afla la prima finala Champions League din istorie.

"Am facut un sezon excelent. Sunt trist pentru ca am pierdut. Am avut ocazii, mai ales la inceputul meciului. In a doua repriza am fost mai constanti in atac. Am fost usor pasivi in miscari. A fost prima noastra finala, am luptat incredibil de bine. Trebuie sa ne pregatim pentru a avea ocazia sa revenim intr-o astfel de finala.

Meciul a fost echilibrat, am luptat foarte bine impotriva unei echipe dure, care este foarte puternica.

Nu am suferit din punct de vedere defensiv, insa nu am putut sa gasim liniile din fata. Exista echipe minunate in competitia asta, care au reusit in ultimii 60 de ani sa o castige de patru, cinci sau sase ori. Am fi putut juca mai bine in prima repriza, insa era prima data cand jucam o finala. Au o structura defensiva puternica, solida. Am avut ocazii. Nu am reusit sa inscriem, iar ei au castigat", a spus Guardiola la finalul meciului conform Marca.